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​Сургутский район: образование сегодня. Татьяна Османкина // ONLINE

Интервью с заместителем главы Сургутского района Татьяной Османкиной

​Сургутский район: образование сегодня. Татьяна Османкина // ONLINE
Фото: admsr.ru

Как продолжающаяся пандемия влияет на образовательный процесс в школах поселений Сургутского района?

Вопросы дистанта, удлиненных и укороченных каникул, а также до сих пор актуальные проблемы односменного обучения в школах и многое другое обсудим в прямом эфире с заместителем главы Сургутского района Татьяной Османкиной.


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23 ноября в 11:20, просмотров: 654, комментариев: 2
Комментарии:
Iriska
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23 ноября в 12:55
Назовите, пожалуйста, критерии качества образования.

Сколько высокобалльников выпустили школы района в этом году? Сколько всего было выпускников?

Сколько 9-кл пошли в 10-е классы в % от общего числа?

Сколько ребят не смогли поступить никуда после 9 класса?
(Эти данные запрашивают бывшие классные руководители у своих выпускников каждой осенью, статистика ведётся).

Каков % выпускников 9 классов, которые не смогли сдать итоговую аттестацию по математике в этом году?

Сколько выпускников не смогли пересдать (после первой неудачной попытки) выпускные экзамены и в результате остались без аттестата о неполном среднем образовании? Здесь не углубляйтесь, по возможности, в истории про тех, кто пытался списать и не смог, с назиданием, что так делать не надо, лучше про тех, кто не списывал и не сдал.

Каков норматив на 1 обучающегося в школах района (в школах с углублённым изучением и обычных)? Т.е. какую сумму получает школа за обучение 1 ребёнка в год? Где найти эту информацию на сайте департамента образования?

Есть ли в районе дети, обучающиеся на СО (не путать с домашним обучением. СО - здоровые дети на семейном обучении, ДО - нездоровые дети, к которым на дом приходят учителя)? Если можно - % от общего числа? К каким школам они прикрепляются? Где аттестовываются?

В Сургутском районе есть ССУЗы? Или все выпускники обязательно должны уезжать для продолжения обучения хотя бы в Сургут?

Iriska
не нравится
Сегодня в 10:10
что со звуком?
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