Делегация Сургутского района вернулась с международного форума «Российский промышленник», проходившего в Санкт-Петербурге. Как был представлен район, какие новые деловые связи установили власти, а также о том, как сегодня себя чувствует строительная сфера муниципалитета, рассказывает заместитель главы Сургутского района Юлия Маркова в прямом эфире.
Сургутский район в поисках инвестиций. Юлия Маркова // ONLINE
Интервью с заместителем главы Сургутского района Юлией Марковой
16 ноября в 11:51, просмотров: 598, комментариев: 1