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Максим Слепов: «Даже недельные ограничения в Югре дали свои плоды — мы вышли на плато четвертой волны коронавируса»

Главврач поликлиники №1 — о ситуации с коронавирусом в Сургуте и Югре

Максим Слепов: «Даже недельные ограничения в Югре дали свои плоды — мы вышли на плато четвертой волны коронавируса»
Фото: дума Сургута

Коронавирус продолжает оставаться одной из главных тем, диктующих правила жизни для жителей Сургута, Югры и всей России. О статистике по заболеваемости и смертности, вакцинации и некоторых мифах, которые блуждают по этому поводу среди жителей нашей страны, мы поговорим с главврачом поликлиники №1 города Сургута Максимом Слеповым.

Эфир начнется в пятницу, 12 ноября, в 12.00. Свои вопросы можете писать в комментариях к этой публикации.


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11 ноября в 17:06, просмотров: 1000, комментариев: 7
Комментарии:
6xz34e
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11 ноября в 21:09
Уважаемый Максим!Скажите пожалуйста,почему когда класс закрывают на карантин ,тест не сдают?Только предписание -"посидите дома".И второй вопрос.Вы лично верите,что губернатор поставила ШЕСТЬ (!)прививок "Спутник".И допустимо ли такое количество с медицинской точки зрения.Желательно ответить честно,либо промолчать.Я -честно поставила вакцину "Спутник" 1 раз.Всем здоровья!!!
Сергей Б
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11 ноября в 22:47
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6xz34e
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Сегодня в 05:59
Уважаемый Максим!Как обстоят дела с теми,кто переболел?Ведь им нужна реабилитация.Восстановление своих жизненных сил.Не так ли?В связи с этим Вы не считаете,что нужно наш санаторий "Кедровый Лог" временно (а лучше навсегда) открыть для всех жителей на благо оздоровления.Ведь простой такого санатория в наше время-ПРЕСТУПЛЕНИЕ.Перед этой инфекцией все равны,будь ты нефтяник или бюджетник.К этому вопросу подключить ДУМу из нефтяников,Владимира Богданова и Наталью Комарову.В пример приведу санаторий "Тараскуль".Зона свободная от ковида. При входе справка об эпид.окружении (не прививка!!!).Т.е охранник стал врачом,т.к. справку читает он,термометрия (Моё удивление.)Сразу в номер и в течении 30 минут анализ на антитела и экспресс-тест.Все .Лечись,Естественно за свои деньги.
Albert Leonov
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Сегодня в 09:22
Когда надо ревакцинироватся? строго через 6 мес или можно чуть раньше?
Kolya
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Сегодня в 12:16
Добрый день. Ставиться ли диагноз по клинической картине при отрицательном тесте? Второй вопрос - не рассматриваете рост проблем с органами дыхания с ситуацией по экологии - состав воздуха в городе и округе?
Kolya
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Сегодня в 12:21
Существует возможность привиться зарубежной вакциной и получить цифровой код?
Влад Корней
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Сегодня в 12:35
Почему болеют привитые? Спасибо!
Швондер.
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Сегодня в 13:56
Ув. М!
Почему Ваша поликлиника отказывает в повторной вакцинации от к19?
И не надо удивленно как ягода малинка из песни хлопать глазами влево вправо в потолок
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