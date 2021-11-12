Главврач поликлиники №1 — о ситуации с коронавирусом в Сургуте и Югре

Коронавирус продолжает оставаться одной из главных тем, диктующих правила жизни для жителей Сургута, Югры и всей России. О статистике по заболеваемости и смертности, вакцинации и некоторых мифах, которые блуждают по этому поводу среди жителей нашей страны, мы поговорим с главврачом поликлиники №1 города Сургута Максимом Слеповым.

Эфир начнется в пятницу, 12 ноября, в 12.00. Свои вопросы можете писать в комментариях к этой публикации.