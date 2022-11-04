Клиенты ГК «Сибпромстрой» поучаствуют в крупном розыгрыше на юбилей компании

К своему 30-летию ГК «Сибпромстрой» разыграет среди своих клиентов квартиру и еще 29 крупных призов. Победитель станет хозяином новенького жилья площадью более 40 квадратных метров в одном из лучших жилищных комплексов Сургута — ЖК «На Сайме». Другие же счастливчики получат сертификаты на 20 тысяч рублей каждый, которые смогут потратить на покупку мебели. Также участников лотереи ждут весомые скидки на места в паркингах и мобильные девайсы.

В розыгрыше автоматически примут участие новые клиенты «Сибпромстроя», заключившие договоры купли-продажи с ноября 2022 по февраль 2023 года (в этом же месяце подведут итоги). При этом не важно, в каком городе или поселке проходила сделка.

ГК "Сибпромстрой" ЖК "Жемчужина Оби"

Напомним, в настоящий момент «Сибпромстрой» строит современное, но доступное жилье в Сургуте: ЖК «Зеленый», «Белые ночи», «Голд Фиш», «Жемчужина Оби», «На Сайме» и «Смайл». А также ряде городов Югры: Нефтеюганске, Когалыме, Пыть-Яхе, Белом Яре и Барсово (Сургутский район). Помимо этого, строительный холдинг возводит дома под российской столицей и в Белгороде.

В настоящий момент во всех жилых комплексах к приобретению доступно жилье разного размера, вариантов планировок и стоимости. Минимальная цена за «гнездышко» — от 3,55 млн рублей. Если же взять конкретные цифры, то, допустим, за 3-комнатную квартиру «Сибпромстроя» покупатель может платить всего от 17,5 тысяч рублей в месяц. Для этого застройщик подготовил ряд выгодных предложений. Таких, как ипотека от 0,1% на весь период кредитования (максимально 30 лет), есть даже программа, позволяющая приобрести квартиру при отсутствии первоначального взноса. При этом желанные квадраты могут быть уже с отделкой.

ГК "Сибпромстрой" ЖК "Смайл"

Ознакомиться с актуальными предложениями «Сибпромстроя» можно на его официальном сайте или в отделе продаж в Сургуте, ул. Есенина, 2. Запись на консультацию и просмотр по телефону 8 (3462) 600-190.