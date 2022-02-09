Как жители Нефтеюганска сэкономили 600 тысяч рублей на поездках

Способов потратить меньше денег на самом деле великое множество, но порой эти способы экономии вынуждают нас менять свои привычки и предпочтения. Например, копить кешбэк в определённых магазинах или все время заправляться на одной и той же АЗС, хотя она может быть не всегда по пути. Так, где же она, золотая середина, чтобы и привычки свои не менять и деньги сохранить? Ответ на этот вопрос простой: экономить нужно грамотно! Лайфхаки – в материале siapress.ru.

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Услуги связи и кабельного телевидения – одна из тех статей расходов, которых современный человек не может лишится. Проверьте еще раз – точно ли вам нужны все те каналы, за которые вы платите. И не поленитесь изучить предложения рынка. Зачастую провайдеры предлагают более выгодные условия новым клиентам.

Многие из нас уже давно подключили дома и интернет, и телевидение от одного провайдера. А вы знаете, как экономят европейцы? Они просто отказываются от домашнего Wi-Fi. Зачем он, если у каждого из нас мобильный с оплаченным интернетом, который в любой момент можно включить в режим модема.

Экономь в автобусе

За три последних месяца жители Нефтеюганска сэкономили более 600 тысяч рублей на поездках в общественном транспорте. Горожане стали участниками акции платежной системы «Мир», которая продлится до конца февраля. Для держателей национальных платежных карт, выпущенных любым банком, стоимость каждой пятой поездки составляет всего 1 рубль.

«Оплатить проезд со скидкой можно как обычной бесконтактной картой «Мир», так и картой, привязанной в одном из приложений – Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay. Поездки по пластиковой карте «Мир» и той же карте, привязанной в Pay-сервисе, не суммируются, а рассчитываются отдельно. Скидка на пятую поездку предоставляется при условии, что предыдущие четыре поездки были оплачены пассажиром либо одной пластиковой картой, либо одним Pay-сервисом с картой «Мир», - рассказали организаторы акции.

Интересно, что за время акции число оплат национальными картами выросло в городе в 1,5 раза.

Дело техники

Одна из самых значительных статей расхода – оплата коммунальных услуг. Давайте смотреть правде в глаза – у нас есть возможность экономить на электричестве. И упускать ее нельзя. Всегда отключайте электроприборы, которыми не пользуетесь. Компьютер, телевизор или сетевой фильтр в режиме ожидания только кажутся мелочью. Попробуйте отключать их, и вы увидите, что расходы снизятся. Покупая новую технику, обращайте внимание на класс энергоэффективности. Отдавайте предпочтению классу А, это также позволит вам снизить расходы на электроэнергию. Ну и не забывайте о многотарифных счетчиках. Если они у вас установлены, то стирать, включать посудомойку и заниматься выпечкой лучше во время действия ночного тарифа – в ночное время стоимость киловатта ниже. Кстати, этот лайфхак успешно используют канадцы, знаменитые своей бережливостью.