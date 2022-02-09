К новой трансформаторной станции подключили поселки и дачи под Нижневартовском

Энергетики Нижневартовска в конце 2021 года подключили к электрическим сетям новую трансформаторную подстанцию напряжением 35/6 кВ, питающую поселки Дивный, Солнечный и садово-огороднические товарищества «Энергетик-2», «Гидромеханизатор», «Факел», «Монтажник».

Новая подстанция появилась рядом с действующим энергообъектом, который обеспечивал электроэнергией местных жителей более 35 лет. «К настоящему времени старая подстанция полностью отработала свой ресурс, кроме того в 2015 году во время большой воды она оказалась в зоне затопления. Учитывая эти обстоятельства, мы приняли решение о ликвидации старой и возведении на соседнем участке современной подстанции. Еще одна причина - активное расселение и снос старого жилья в поселке Дивном, и потребность города в перспективной застройке в ближайшие годы. Вскоре Дивному потребуется гораздо больше электрической энергии. Подстанция напряжением 35/6кВ с установленной мощностью силовых трансформаторов 2х4,0 МВА оборудована по последнему слову техники. Система телемеханики позволяет производственно-диспетчерской службе дистанционно в режиме реального времени контролировать необходимые технические параметры и, в том числе, оценивать визуальное состояние объекта благодаря смонтированным камерам видеонаблюдения. Так наше предприятие подготовило инфраструктуру к вводу новых домов и сооружений в этой части Нижневартовска», - рассказал начальник ПТО АО «Горэлектросеть» Сергей Ковбаса.

Подстанции 35/6 и 35/10 кВ, эксплуатируемые АО «Горэлектросеть», расположены по периметру Нижневартовска, они снабжают электроэнергией жильё и, главным образом, объекты промышленности. Последовательные реконструкция и замена таких объектов – важная часть работы энергетиков. В последние годы АО «Горэлектросеть» профинансировала строительство еще трёх подстанций высшего класса напряжения 35 кВ: «Совхозная», «Энергонефть» и «Татра». Реконструкция подстанций 35/6 и 35/10 кВ снижает количество сбоев в электроснабжении, сокращает эксплуатационные затраты и даёт новые мощности для потенциальных инвесторов, обеспечивая развитие новых предприятий и жилых зон в Нижневартовске.

ПС «Дивный» - объект инвестиционной программы АО «Горэлектросеть» 2018-2022 годов, разработанной на основе планов комплексного развития города и его инфраструктуры до 2035 года. Тесное сотрудничество АО «Горэлектросеть» и администрации Нижневартовска позволяет заранее обеспечивать электроэнергией районы нового жилищного строительства и промышленной зоны.