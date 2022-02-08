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BigData помогла лучше изучить гостей Югры

«МТС» проанализировал туристические потоки в Югре с помощью новых технологий

BigData помогла лучше изучить гостей Югры

«МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов и Администрация города Ханты-Мансийска с помощью BigData проанализировали туристический поток в городах Югры. Это позволило составить цифровой портрет гостей округа, выявить основные точки притяжения и спланировать дальнейшее развитие туристической привлекательности региона.

Ключевыми городами-«магнитами» ожидаемо стали Ханты-Мансийск и Сургут. Чаще всего путешественники приезжали из Свердловской, Тюменской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа, причем столицу ХМАО чаще посещали мужчины из Тюмени, а Сургут - женщины из Екатеринбурга. Самыми «пиковыми» месяцами по количеству иногородних в Югре стали январь и май.

По данным аналитиков МТС, в Ханты-Мансийск и Сургут приезжали работать и отдыхать люди среднего возраста преимущественно от 35 до 45 лет, большинство из них автомобилисты и приверженцы здорового образа жизни. Две трети из них имеют постоянную работу, и столько же приезжающих не являются родителями. Около 80 процентов туристов приезжали в столицу Югры и Сургут всего на 1-2 дня, для многих города являлись «транзитными» при поездках в близлежащие районы и вахтовые поселки ХМАО.

«С помощью Big Data мы посмотрели, что именно туристов привлекало в столице Югры в январские праздники, чтобы проверить свои предположения по наиболее популярным местам притяжения в городе, понять ожидания людей. И закономерно, например, площадкой для проведения самых креативных проектов стал Археопарк, где в этом году мы собрали аншлаг. Кроме того, анализ больших данных позволил нам целенаправленно развивать бренд«Ханты-Мансийск – новогодняя столица Сибири», с учетом географии участников и их возрастных особенностей. Всего в этом году в зимние каникулы к нам приезжало более 18 тысяч иногородних гостей», – рассказала директор Управления по развитию туризма и внешних связей г. Ханты-Мансийска Анна Линкер.

«Анализ обезличенных больших данных может быть интересен не только органам власти, туризму, но и ритейлу, рестораторам, гостиничному бизнесу. К примеру, понимая, на каком виде транспорта, когда и в каком количестве к нам приезжают туристы, можно грамотно, в соответствии с реальными, а не предполагаемыми потребностями спланировать инфраструктуру вблизи университетов, в микрорайонах плотной застройки – построить магазины и гостиницы там, где это действительно необходимо», – прокомментировал директор департамента по работе с бизнес-рынком МТС в ХМАО-Югре Артем Ладьянов.


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Сегодня в 12:18, просмотров: 121, комментариев: 0
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