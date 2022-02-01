В Нижневартовске продолжается строительство магистральных теплотрасс

В 40-х микрорайонах бок о бок работают теплоэнергетики и специалисты ЗАО «Нижневартовскстройдеталь». Строительство магистральных теплотрасс компания-концессионер «Горэлектросеть» ведет в соответствии с планом перспективной застройки города. Своевременная подача теплоносителя позволит строителям перейти к выполнению отделочных работ и сдать новые дома вовремя.

Объем и график работ распределены таким образом, чтобы обеспечить потребности компании-застройщика и в нужный момент подать теплоноситель к конкретному объекту. На неделе начнутся отделочные работы в первом доме 40-го микрорайона. Специалисты УТС уже заканчивают монтаж оборудования, позволяющего заполнить сети застройщика тепловым ресурсом.

«Работы полностью синхронизированы как с планами застройщика по вводу жилья, так и с планами администрации города по строительству новых дорог. Каждый день на объекте задействованы порядка 15 человек и 8 единиц техники. Строим зимой в связи с заболоченностью земляных участков. Сейчас уровень грунтовых вод ниже, в болотах и озерах вода замерзла. И тем не менее, даже в разгар зимы мы вынуждены привлекать спецтехнику для откачки воды из траншей, использовать экскаваторы на гусеничном ходу, поскольку колесная техника попросту застревает. Работы будем вести до конца апреля», - рассказал Александр Топалов, первый заместитель «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска».

Теплотрассу прокладывают из металлических труб диаметром 720 миллиметров. Двенадцатиметровые фрагменты соединяют между собой и помещают в герметичную упаковку. При правильной эксплуатации трубопроводы прослужат не менее 20 лет. Новые объекты введут в эксплуатацию в 2023 году. Одна теплотрасса, протяжённостью 2,5 километра, будет проложена по улице Северной: от ул. Интернациональной до ул. Мира. Вторую смонтируют по улице Героев Самотлора: от Северной до Восточного объезда. 4 квартала, находящиеся сейчас на этапе строительства, будут обеспечены надёжным теплоснабжением. Кроме того, трассы будут закольцованы с сетями застройщика. Такое проектное решение позволит обеспечить наличие резервной схемы теплоснабжения для новых домов и снабжать абонентов теплом в случае нештатной ситуации, порыва или ремонтов на сетях.

Общая стоимость проекта составит порядка 310 миллионов рублей. Работы ведутся в рамках выполнения инвестиционных обязательств компании-концессионера АО «Горэлектросеть». В планах на 2022 год – ввод газовой котельной квартала В-5, модернизация ЦТП 14/1, реконструкция существующих объектов сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения. Напомним, в Нижневартовске третий год реализуется беспрецедентная по объёму вложений программа модернизации теплоэнергетического хозяйства. В текущем году концессионер инвестирует в городскую систему ТС и ГВС 433 миллиона рублей.