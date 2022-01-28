СБЕР ЕАПТЕКА начала работать в Сургуте

Одна из крупнейших онлайн-аптек России СБЕР ЕАПТЕКА открыла в Сургуте первую аптеку-хаб в Югре. Эксперты ожидают, что приход на местный рынок нового игрока сделает лекарственные препараты доступнее.

Теперь жители города могут заказать лекарства онлайн на сайте и в приложении и получить их с помощью курьерской доставки или самовывозом. Это не только экономит время, но и помогает заботиться как о своем здоровье, так и окружающих.

«Благодаря большому ассортименту, выстроенной логистической цепи и открытию нового хаба компания СБЕР ЕАПТЕКА поможет значительно улучшить доступность лекарств для жителей города. Возможность дистанционно сделать заказ и получить безрецептурные лекарства особенно актуальна для маломобильных граждан, мам с детьми, которым сложно надолго выйти из дома, а также для тех, кто болеет и не может сходить в аптеку самостоятельно», – отметил директор департамента здравоохранения ХМАО – Югры Алексей Добровольский.

СБЕР ЕАПТЕКА доставляет по всему городу. Сургутяне могут заказать курьерской доставкой любые товары, кроме тех, что отпускаются по рецепту. Между тем, спиртосодержащие и рецептурные препараты оформляются для получения в пункте самовывоза или приобретаются на месте.

«Доставка сейчас разбита на несколько временных интервалов. Преимущество и дополнительное удобство в том, что клиент сам выбирает удобный для него интервал доставки. По ближайшим районам города доставка возможна в течение нескольких часов», – рассказала директор Уральского региона СБЕР ЕАПТЕКИ Оксана Акыева.

Сейчас в аптеке-хабе представлено более 12 тысяч товаров – от лекарств и витаминов до средств для красоты и здоровья, а также медтехники. В их числе редкие препараты и новинки фармацевтического рынка. СБЕР ЕАПТЕКА планирует и дальше расширять свой ассортимент.

«Доставка лекарств на дом – востребованная и актуальная услуга. Благодаря СБЕР ЕАПТЕКЕ она становится доступна все большему количеству жителей России, а за счет синергии с другими сервисами экосистемы Сбера сделать заказ в СБЕР ЕАПТЕКЕ становится еще удобнее и проще. Клиенты могут войти в личный кабинет по Сбер ID, оплатить заказ через SberPay», а для подписчиков СберПрайм действуют специальные условия доставки», – объяснил управляющий Югорским отделением Сбербанка Александр Солоп.

Аптека-хаб СБЕР ЕАПТЕКИ расположена в Сургуте по улице Григория Кукоевицкого, 15. Для оформления заказа онлайн необходимо скачать приложение СБЕР ЕАПТЕКИ в App Store или Google Play или зарегистрироваться на сайте eapteka.ru.