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​Второй дом в «Грин парке». Еще можно успеть

Квартиры уже во втором доме ЖК «Грин Парк» открыты для покупки

​Второй дом в «Грин парке». Еще можно успеть
Фото: Грин парк

Квартиры уже во втором доме одного из самых востребованных жилых комплексов Сургута «Грин Парк» открыты для покупки. Сейчас – так же надежно, только еще проще и выгоднее.

Жилой комплекс «Грин парк» раскинулся в пяти минутах неспешной уверенной ходьбы от роскошного сургутского парка «За Саймой». И это не просто экология пространства, не просто престижное размещение жилья со всеми преимуществами жизни в самом центре традиционной «чистой зоны» Сургута. Застройщик ДСК-1 предлагает будущим жильцам тщательно продуманный конструктор индивидуального уюта и комфорта, который начинается с привычного современного ремонта готовых квартир – чистовая отделка уже включена в их стоимость, равно как и качественная сантехника, завораживающий панорамный вид из остекленных окон на парк «За Саймой».

А куда еще при такой красоте и географическом позитиве микрорайона смотреть? На внушительные гардеробные зоны, как показывает практика, покупатели смотрят первые 5-7 лет (затем следует привыкание, потому что к хорошему, как полагается, – быстро). На огромные балконы вообще всего пару лет смотрят. Потом просто пользуются, не замечая уже привычных масштабов. И правильно делают.

Здесь главное – успеть купить квартиру на начальном этапе, когда она на 15-20% выгоднее и по стоимости, и по выбору расположения. Дальше сложнее, но это на любителя подождать (профессионалы разбирают в первые месяцы).

Качество застройки жилого комплекса обеспечивают собственные технологии и разработки ДСК-1. Это, кстати, завод, который за полвека работы выстроил добрую (очень добрую) половину Сургута с еще вековым запасом прочности и долголетия зданий. Легендарный «Ленпроект» ведь все помнят?

«Грин Парк» изначально спроектирован как территория комфорта, где учтено максимальное количество пожеланий клиентов. Одно из самых распространенных – возможность заселения в приобретенную квартиру сразу после получения ключей. Покупатели все чаще хотят избавить себя от дорогостоящих и утомительных хлопот, неизбежно связанных с ремонтом. А квартиры в чистовой отделке практически полностью готовы для проживания после расстановки мебели и подключения бытовой техники.

Растущий интерес к квартирам с ремонтом в «Грин парке» объясняется во многом стремлением будущих новоселов к комфорту – мало кому по душе вынужденное смирение с многомесячным шумом со всех сторон, возникающим буквально ниоткуда строительным мусором, пылью и невыносимым визгом инструментов. Кроме того, готовое к заселению жилье избавляет покупателя от множества отрицательных моментов: физических и нервных перегрузок из-за личной ответственности за весь цикл ремонтно-монтажных работ, эффекта накопленной за месяцы ремонта усталости и стресса, а также возможных конфликтов в семье.

Немалую роль играет и финансовый аспект. Крайне редко жильцам удается вписать фактические затраты в изначально составленную смету – как правило, разница в итоговой сумме по сравнению с расчетной довольно существенна. Это и подорожание стройматериалов в рознице, и оплата труда специалистов и рабочих, и непредвиденные расходы. Вряд ли стоит игнорировать риск вынужденной переделки. Мало ли. Некачественный ремонт кто-то исключал?

Подписанный договор с застройщиком решает массу вопросов. Застройщик отвечает за сроки и качество отделочных работ, у него всегда есть выбор проверенных специалистов высокой квалификации, есть возможность закупки стройматериалов по гораздо более выгодным оптовым ценам.

Подобрать жилье исключительно в соответствии со своими потребностями сможет даже самый строгий и взыскательный покупатель. В проекте «Грин Парк» представлен широкий выбор различных планировок. Одна, две комнаты – без принципиальной разницы по неизменно высокому уровню качества.

Оно, качество, всегда в цене. А сейчас по удивительной цене.


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Сегодня в 14:35, просмотров: 89, комментариев: 0
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