16+
Логотип Сиапресс
USD  73,7901   EUR  83,1541  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Сибпромстрой подготовил новогодний подарок для Нефтеюганска

При одновременной покупке квартиры и парковочного места в ЖК «Заречный» новоселы получают скидку

​Сибпромстрой подготовил новогодний подарок для Нефтеюганска
Фото: Сибпромстрой

Сибпромстрой подготовил новогодний подарок для Нефтеюганска: при одновременной покупке квартиры и парковочного места в ЖК «Заречный» новоселы получают скидку в 200 тысяч рублей – половину стоимости автопаркинга. Если же семья решила обеспечить местами в подземном паркинге не один, а сразу два автомобиля, выгода получится еще больше. Стоимость двух парковочных мест составит всего 450 тысяч рублей вместо базовых 800 тысяч (за два места).

- Мы хотим сделать наши жилые комплексы максимально комфортными для людей. А для этого очень важно освободить дворы от автомобилей. К сожалению, далеко не все новоселы могут позволить себе приобрести сразу и квартиру, и машиноместо в паркинге: большая часть людей приобретают квартиры в ипотеку, потому забота о том, где парковаться, уходит на второй план. Но очень скоро, как только дом более-менее заселяется, выходит в лидеры: очевидно, что места у подъезда многоэтажного дома у автомобилистов нарасхват. И такая конкуренция не может не раздражать. В преддверии Нового года мы решили помочь нашим новым клиентам предотвратить эту ситуацию. Полагаем, что многие воспользуются этим предложением – оно реально вкусное, - пояснили в отделе продаж «Сибпромстроя».

ЖК «Заречный», расположенный в 17 мкр. Нефтеюганска, пользуется популярностью у местных жителей.

- Самый современный микрорайон города. Есть магазины, отличная детская площадка, подземный паркинг, - пишет в сервисе «Отзовик» Иван К., знаток города 9 уровня.

- Проживаю в «Заречном» уже два месяца, ремонт делали сами. Плюсов много, минусы корректируем, - вторит соседу Ирина В. (знаток 4 уровня).

Плюсов у этого ЖК действительно много: от стоимости квартир, размер которой гораздо ниже, чем у других застройщиков, из-за использования Сибпромстроем технологии крупнопанельного домостроения, стоимости ЖКУ, которая на 30-40 процентов дешевле, чем в других МКД, до месторасположения жилого комплекса.

Подкупает даже процедура приобретения жилья.

- Процесс покупки квартиры максимально прост и быстр. С будущим собственником жилья в офисе продаж заключается договор купли-продажи. В день подписания договора владелец квартиры получает ключи и может в нее въезжать, особенно если приобрел квартиру с отделкой. Схема такая же, как при покупке вторичного жилья, с одной только существенной разницей: вы покупаете новое жилье, в котором никто до вас не жил, - объяснили менеджеры Сибпромстроя.

Так что новоселье своей семье и даже автомобилем можно сделать прекрасным подарком, если не к Новому году, то к Рождеству, можно достаточно легко. Для этого нужно обратиться в отдел продаж компании в Нефтеюганске по адресу: 17 мкрн, 1/1 или по телефону 8 (3463) 700 003


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:50, просмотров: 258, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В деле с обысками у Виталия Щербакова появились новые подробности 2092
  2. Суд Нижневартовска отправил в колонию главу турагентства за обман 57 горожан 1507
  3. Вартовчанин Максим Храмцов попал в десятку лучших спортсменов 1331
  4. Сургутянка, ранее вложившаяся в финансовую пирамиду, потеряла еще свыше 3,6 млн рублей 1095
  5. Югра вошла в число регионов с самыми большими выданными кредитами в ноябре 829
  6. ​Новая мера поддержки бизнеса вводится в Тюменской области 810
  7. «Порядка 65% наших выпускников трудоустроены по специальности. И это статистика Министерства науки и высшего образования» 712
  8. ​Сургутянка напала на приставов, которые пришли за ее сыном 490
  9. ​Крупнейшие аэропорты Югры работают со сбоями из-за погоды 465
  10. Как не отравиться новогодним салатом? // ПАМЯТКА 443
  1. ​Мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина заподозрили в экспрессивном ведении рабочих совещании 6130
  2. ​Жителей Нефтеюганска, где второй день подряд эвакуируют школы, просят сохранять спокойствие 3972
  3. Лариса Белоцерковцева: Заболевание беременных женщин ковидом в России оказалось катастрофическим 3696
  4. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 3656
  5. ​Игра продолжается? В Нефтеюганске снова эвакуируют школы 3433
  6. ​Варламов высмеял «эротические фантазии» нового мэра Нижневартовска 3129
  7. ​За что уволили кондуктора? 3035
  8. ​Модница из Нижневартовска пошла на преступление ради платья 2939
  9. ​В Нефтеюганске автомобиль скорой помощи попал в ДТП 2639
  10. ​«Хорошая погода!» По Сургуту бегает голый человек 2600
  1. ​Сергей Лагойда уходит из администрации Нефтеюганска 9741
  2. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 9519
  3. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 9137
  4. В тройном ДТП на трассе в Югре погибла женщина 8736
  5. ​На крупном пожаре в жилом доме в Нефтеюганске пострадали люди 8672
  6. ​На подъезде к Сургуту в ДТП пострадала пенсионерка 8645
  7. СК: Люди на пожаре в Нефтеюганске погибли из-за живущего в подвале бомжа 8615
  8. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 8029
  9. Добровольцы и силовики Нефтеюганска до сих пор ищут пропавшего юношу 8014
  10. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 7928

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика