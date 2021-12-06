16+
Логотип Сиапресс
USD  73,7426   EUR  83,2406  

Новости

Больше новостей
Как вам новогоднее оформление Сургута?
Комментировать
0
Следует ли вообще отменять концерты какого бы то ни было исполнителя?
Комментировать
1
Концерт Инстасамки: вы бы отменили?
Комментировать
0
Больше опросов

​Что позволяет жителям Нефтеюганска ездить на общественном транспорте с комфортом

​В Нефтеюганске работают инструменты, которые делают поездки в общественном транспорте более комфортными

​Что позволяет жителям Нефтеюганска ездить на общественном транспорте с комфортом
Фото: vk.com/online_admugansk

В 2022 году в Югре должна заработать единая региональная информационная система, которая будет отслеживать движение пассажирского транспорта. Ее разработал департамент информационных технологий и цифрового развития округа. Система позволит отслеживать движение транспорта в реальном времени и контролировать водителя – чтобы он не уходил с маршрута.

В Нефтеюганске уже работает несколько инструментов, которые делают поездки в общественном транспорте более комфортными.

Умный сервис

Жителям города доступно приложение «Умный транспорт». Оно помогает определить через сколько времени прибудет транспорт на вашу остановку.

«Это приложение поможет сократить время ожидания транспорта. Вы будете заранее знать через сколько транспорт прибудет к вам на остановку. В приложении есть замечательный поиск нужной остановки, вам нужно ввести всего лишь одно, ключевое слово. Также, вы можете добавить остановку в избранное, таким образом создав список избранных остановок. Из избранного, вы сможете запросто выбрать нужную вам остановку, чтобы снова не искать ее в поиске», - напомнили в городской мэрии.

Не надо наличных

В общественном транспорте Нефтеюганска действует безналичный расчет. Многие горожане успели оценить этот сервис: не надо отсчитывать деньги, ждать сдачу. В условиях пандемии это помогает соблюдать санитарные правила.

Кроме того, те, кто рассчитывается за поездки картой национальной платежной системы «Мир», экономят. Уже месяц в городе действует акция: каждая пятая поездка в автобусе по карте «Мир» любого банка стоит один рубль.

«За девять месяцев этого года жители города совершили свыше 380 тысяч поездок в городском транспорте по картам платежной системы «Мир». Уверена, наше предложение позволит многим нефтеюганцам сэкономить на повседневных поездках. Напомню, что если у вас есть несколько карт платежной системой «Мир», то расчет поездок будет вестись по каждой из них отдельно. Одна и та же карта «Мир» - в пластике и каждом Pay-сервисе – считываются системой, как разные карты», - рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Акция продлится до 28 февраля 2022 года. С полными правилами проведения акции можно будет ознакомиться на сайте www.privetmir.ru.

Соблюдайте правила

Чтобы не создавать проблем себе и другим – обязательно надевайте маску в общественном транспорте. Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продолжает действовать, как и обязательный масочный режим.

«Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения и влечет предупреждение или штрафа на граждан в размере 1-30 тысяч рублей; на должностных лиц - 10 -50 тысяч рублей; на предпринимателей 30-50 тысяч рублей; на юридических лиц – 100-300 тысяч рублей», - говорится в сообщении окружного управления Роспотребнадзора.

Проверки соблюдения масочного режима проходят в общественном транспорте регулярно.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 10:20, просмотров: 355, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Умер Анатолий Нечушкин 1958
  2. ​Депутат думы Мегиона Шамиль Даминов умер от коронавируса 981
  3. ​Актировка: 1-8 классы второй смены 542
  4. ​Рудион обозрела XXIV 451
  5. ​Что позволяет жителям Нефтеюганска ездить на общественном транспорте с комфортом 355
  6. Настоящий декабрь вернулся в Сургут 346
  7. Снизить смертность от ковида в России можно было бы в несколько раз, заявили в МГУ 317
  8. ​В Нефтеюганске пенсионер сбил девочку-подростка на пешеходном переходе 305
  9. Для россиян приготовили штрафы за самовольное остекление балконов 302
  10. ​Максим Галкин сделал педикюр. Получилось красиво 283
  1. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 5459
  2. ​Умерла Нина Ургант 3516
  3. Прокуратура проверяет информацию о конфликте школьников в Нижневартовске 3386
  4. ​Бывший директор структуры «Роснефти» в Югре пойдет под суд за подкуп 3256
  5. ​Выходец из Сургута нашёл 600 млрд для строительства частной дороги в Китай 3028
  6. ​В Нижневартовске выбрали нового главу 2980
  7. ​Куратора больницы-долгостроя в Нижневартовске обвинили в получении еще одной взятки 2688
  8. В Сургуте группа мужчин теребит органы из-за концерта Инстасамки 2659
  9. В Нефтеюганске врачей, лечащих пациентов с ковидом, хотят награждать нагрудным знаком 2611
  10. Родители девушки, погибшей в страшном ДТП под Сургутом, нуждаются в поддержке 2599
  1. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 10469
  2. В Нефтеюганске пьяный лихач на иномарке вылетел в кювет и перевернулся 10022
  3. На югорской трассе иномарка столкнулась с «КАМАЗом»: один человек погиб 8709
  4. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 7882
  5. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 7577
  6. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 6126
  7. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 6117
  8. Пенсионер, попавший под колеса Лады в Нефтеюганске, получил травмы 6066
  9. ​Зрелище не для слабонервных: югорский врач показал последствия ковида 5867
  10. Аферистка из сайта знакомств умыкнула у вартовчанина пять тысяч 5638

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика