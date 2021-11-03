Сибпромстрой расширил функционал группы компаний

Ведущий застройщик Сургута и Югры расширил функционал группы компаний. Изменения затронули сервис. Помимо обеспечения доступных цен на квартиры, теперь застройщик будет предоставлять клиентам опции для комфортного проживания. Так, например, жители новостроек уже могут воспользоваться специальным интернет-магазином коммунальных услуг. Приложение позволяет заказывать ремонт, обслуживание инженерных систем и множество других сервисов, в том числе и генеральную уборку. Услуги оказываются только проверенными подрядчиками, расчет с которыми производится только после завершения всех работ. За этим следит управляющая компания, которая также является держателем депозита.

- Сейчас прорабатываем опцию, чтобы наш клиент сразу на сайте без обращения в банк смог оформить кредит на дорогостоящие услуги – отделку под ключ, полную замену системы теплоснабжения и прочее, – прокомментировал учредитель одной из УК «СПС» Олег Миненков. – Но это только одна из дополнительных плюшек, главное в другом. Нашей основной задачей было налаживание оперативной и, главное, эффективной обратной связи с нашими жителями. И я считаю, что с этой задачей мы прекрасно справляемся.

На сегодняшний день, больше всего новых опций было реализовано для жителей ЖК "Жемчужина Оби". Помимо использования новых программ и IT-продуктов, жильцы имеют возможность круглосуточно обращаться в УК с заявками и предложениями по совершенствованию общественных территорий за счёт организации. Конечной же целью застройщика является создание полноценной экосистемы, способной отвечать на любые запросы жильцов, связанные с проживанием в ЖК.