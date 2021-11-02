Троицкий храм в Сургуте достроен

Сибпромстрой завершил возведение Троицкого храма в Сургуте. В ноябре готовое здание будет передано иконописцам для росписи молельного зала. После завершения косметических работ храм откроет двери для прихожан.

Собор Святой Троицы, расположившийся в Сургуте на пересечении улиц Островского и Мира, готов принять иконописцев для финального этапа подготовки здания пред открытием. Представители компании застройщика уже сообщили об окончании работ по отделке стен для росписи.

– Строительные леса пока не убираем. В ноябре они понадобятся для росписи сводов. Пока иконописцы будут делать свою часть работы, наши отделочные бригады продолжат свою: обустроят теплый пол, тамбур и прочее, – рассказал начальник участка ООО «Сибпромстрой–9», прораб Троицкого собора Игорь Дьяченко. – Иконостас и парадные двери уже закупили, бригада, которая будет расписывать храм, из Томска тоже уже приехала.

По оценке строителей, роспись купольных сводов и стен продлится не менее трех месяцев. После этого начнется обустройство иконостаса и алтарной части. Однако, несмотря на большой объем работ, Сибпромстрой гарантирует, что Троицу 2022 года прихожане точно смогут отпраздновать в храме.

Кроме этого, уже известно, что Сургутский собор Святой Троицы станет второй резиденцией митрополита Павла Фокина и получит статус нового главного храма города.