Как помешать паразитам захватить мир?

Как известно, от иксодовых клещей сплошной вред. Боррелиоз поражает суставы и внутренние органы; вирус клещевого энцефалита бьет по мозгу и, если и не убьет носителя (летальность колеблется от 2% у сибирской и европейской разновидностей до 20% у дальневосточной), то вполне может наградить постэнцефалитным синдромом (примерно как у героя Де Ниро в фильме «Пробуждение») и другими осложнениями. И это далеко не единственные патогены, переносимые семейством Ixodidae.

Добавим к этому стремительное расширение ареала клещей, вызванное глобальным потеплением, и картина станет по-настоящему пугающей.

Как же помешать паразитам захватить планету?

Химическая дубина

Несмотря на бесспорную эффективность противоклещевой обработки ядохимикатами, у нее есть несколько серьезных недостатков.

Во-первых, со временем клещи могут выработать устойчивость к ядовитым веществам. Так произошло, например, с перметрином, переставшим убивать бурых собачьих клещей (Rhipicephalus sanguineus).

Во-вторых, после прекращения обработки территории ее может быстро накрыть волна паразитов другого вида, с более коротким жизненным циклом. Этим объясняют стремительное распространение клеща Павловского (Ixodes pavlovskyi) почти полностью вытеснившего из некоторых районов привычного таежного клеща.

В-третьих, действие акарицидных препаратов не избирательно: вместе с клещами гибнут и другие представители фауны.

«Такая химическая дубина ударила бы по всей экосистеме леса, нанеся природе серьезный ущерб, — рассказала телеканалу DW Уте Маккенштедт, заведующая кафедрой паразитологии зоологического института Гогенгеймского университета (Германия). — Нам представляется перспективным лишь один способ борьбы с клещами: применение их природных врагов».

Всё — под контроль

Сокращение популяции какого-либо вида с помощью организмов, которые питаются, паразитируют или конкурируют с ним, называется биологическим контролем.

Выработать стопроцентную защиту от живых врагов у клеща, скорее всего, не получится. Между хищником или паразитом и их жертвой начнется бесконечная эволюционная «гонка вооружений», объясняемая гипотезой Черной Королевы, названной так в честь персонажа Льюиса Кэрролла: «Приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте».

Тут на помощь человеку могут прийти естественные враги иксодовых клещей: паразитоидные осы, круглые черви и… грибы.

Осиная фабрика

В отличие от паразитов, которым для жизни и размножения нужны живые хозяева, для паразитоидов тело жертвы — временное пристанище и обеденный стол для потомства. Большая часть паразитоидов относится к отряду перепончатокрылых: это наездники и осы, откладывающие яйца в гусениц, жуков, пчел, других ос, пауков (дорожные осы рода Pepsis специализируются на гигантских птицеедах) и — правильно — клещей.

Осы Ixodiphagus hookeri и Ixodiphagus hirtus (или наездники в русскоязычной традиции) мало похожи на привычных нам полосатых любителей сладкого. Этих маленьких, меньше миллиметра длиной, черных насекомых можно принять за мошек.

Иксодифагусы выслеживают нимфу клеща, ориентируясь на те же признаки, что и само паукообразное, — концентрацию углекислого газа и специфический запах крупных млекопитающих. Если клещ голоден, отложенные в его тело яйца не развиваются, пока тот как следует не напитается кровью (превратившись из тесной «однушки» в роскошные апартаменты). В это время симбиотические бактерии осы, попавшие в организм жертвы, помогают подавить ее иммунную систему. Вылупившиеся личинки питаются внутренними тканями клеща вместе с поглощенной им кровью, и через месяц-полтора уже полностью развившиеся насекомые появляются на свет из брюшка, как ксеноморф в х/ф «Чужой».

Работы по интродукции перепончатокрылых паразитоидов в экосистему СССР велись еще в конце 1930-х — начале 1940-х, однако не были завершены из-за начавшейся войны. Акклиматизировать привезенных из США насекомых так и не удалось.

Эффективность биоконтроля с помощью ос напрямую зависит от популяций крупных млекопитающих, таких как кабаны или олени, и редко превышает 16 процентов. К тому же насекомые очень привередливы в плане выбора жертвы, предпочитая малораспространенные в нашей местности виды клещей.

Эксперименты по повышению действенности иксодифагусов сейчас активно ведутся в Гогенгеймском университете, но гораздо больше надежд ученые возлагают на другие организмы.

Заморить червячком

Профессор Уте Маккенштедт уже несколько лет проводит эксперименты с круглыми червями, или нематодами, и грибами, патогенными для иксодовых клещей. Лабораторные опыты показали поразительные результаты: смертность среди инфицированных клещей достигала 90%.

В полевых испытаниях, воссоздающих естественную среду обитания, черви и грибы проявили себя по-разному: первые убили половину всех клещей, поражая преимущественно взрослых особей; грибы же предпочли нимф, убив каждую пятую из них. Однако сами нематоды плохо переносят низкие температуры, поэтому плохо подходят для использования в наших широтах.

Грибы Beauveria bassiana и Metarhizium anisopliae уже используются для биоконтроля насекомых-вредителей. На основе одного из штаммов американская компания Novozymes Biologicals Inc. разработала биопестицид, атакующий черноногих клещей (главный переносчик боррелиоза в США) и практически не затрагивающий нецелевые организмы.

«Ты должен был бороться со злом!..»

Но у биологического контроля есть и темная сторона. Смогут ли перечисленные организмы так же эффективно бороться с клещами в естественной среде и не будут ли они опасны для других видов, предсказать сложно. История знает немало примеров, когда инвазивные виды превращались в настоящую угрозу для местной экосистемы.

Жаба-ага (Bufo marinus), крупное ядовитое земноводное из Центральной Америки, была завезена в Австралию в 1935 году для борьбы с насекомыми-вредителями на тростниковых плантациях. Амфибии быстро освоились и за минувшие десятилетия захватили территорию площадью более 1 млн квадратных километров, по пути приспосабливаясь к засушливому климату и соленой воде. При этом ожидаемого эффекта жабы не принесли — на новом материке для них нашлась более вкусная еда, чем какие-то там тростниковые вредители. А ядовитость самих жаб не дает местным хищникам полакомиться пришельцами и остановить их победную поступь.

ГМО спешат на помощь

«Мыши против клещей» — так называется амбициозный проект ученых из Массачусетского технологического института (США), ставший возможным благодаря появлению технологии CRISPR-Cas9 для прицельного редактирования генома. При этом в прицел биоинженеров на этот раз попали не сами клещи, а боррелии — бактерии, вызывающие болезнь Лайма (боррелиоз).

Многие исследователи считают белоногих хомячков (или мышей в англоязычной традиции) основным резервуаром для боррелий. Личинки клещей питаются мышиной кровью, получая вместе с ней опасные бактерии, а затем, уже во взрослом состоянии, передают патоген более крупным млекопитающим, в том числе и человеку. Планируется, что введение в геном местной популяции хомячков генов, кодирующих антитела к возбудителю боррелиоза, нарушит цикл передачи заболевания.

Модификация генома, предназначенная для быстрого распространения в популяции, называется генетическим приводом. С 2014 года ученые разработали системы генетического привода на основе CRISPR для различных насекомых и грибов. Фонд Билла и Мелинды Гейтс собирается использовать эту технологию в качестве центрального элемента в борьбе против малярии, а экоактивисты Новой Зеландии готовы направить ее против инвазивных видов, грозящих местной фауне.

***

Поможет ли какой-то из перечисленных способов (или их комбинация) остановить нашествие клещей, покажет время. А пока — не забывайте о технике безопасности, если решили выбраться на природу.