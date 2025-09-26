16+
​Образование с геймплеем

Игры могут стать инструментом для обучения, если встроить их грамотно. Есть несколько примеров

​Образование с геймплеем
Фото: Steam

Минпросвещения России недавно опровергло слухи о том, что популярные видеоигры вроде FIFA, Counter-Strike и Dota 2 войдут в школьную программу.

И, может быть, зря. Ведь игнорировать то, что игры стали частью нашей жизни, невозможно. Но если речь идет о детях, подход должен быть серьезным и взвешенным. Например, по моему мнению, «Counter-Strike» точно не стоит включать в уроки. А вот мирные и образовательные проекты вполне могли бы найти место в школе.

За рубежом уже есть опыт использования Portal 2 как учебного пособия. Преподаватели применяли специальную версию игры, чтобы объяснять школьникам такие темы, как введение в параболы, закон сохранения импульса, гравитация и даже объемные фигуры. Сухая теория в такой форме превращалась в увлекательные эксперименты.

Фото: Steam

Похожая история с Minecraft. Игра давно шагнула за рамки развлечения: в проекте Escape Estate, созданном Hours of Code, дети учились программированию, решая головоломки, чтобы выбраться из виртуального особняка.

Фото: playground.ru

Как я знаю, есть и другие проекты:

  • Generation AI − про программирование и ответственное использование искусственного интеллекта;
  • уроки кибербезопасности в Minecraft Education;
  • «M.A.T.H. Mummy Mayhem» от Cambridge Mathematics − игра-квест по математике.

Cities: Skylines − еще один пример. Градостроительный симулятор, где приходится учитывать массу факторов: стоимость жилья, доступность школ, безопасность района, транспорт, даже уровень шума.

Исследователи отмечали, что потенциал этой игры для образования огромный − в ней заложено глубокое понимание устройства города.

Фото: Steam

А вот Dota 2 действительно развивает аналитическое мышление, умение быстро принимать решения и работать в команде. Но в рамках школьной программы она, скорее, будет отвлекать. Ее место − в киберспортивных кружках и секциях, а не на уроках.

Если грамотно вписать игры в учебный процесс, это может сильно повысить интерес школьников и сделать обучение осознанным и современным. Другое дело, что реализовать это непросто. Учителя, родители и система пока не готовы к такому формату. Многие педагоги перегружены и выгорели из-за бюрократии и задач «не по профилю».

Но как бы мы ни относились к играм, к сожалению или к счастью, рано или поздно придется смириться с тем, что новое поколение нужно учить по-новому.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 15:39, просмотров: 152, комментариев: 1
Комментарии:
Просто Антон
Сегодня в 16:25
Игры должны быть в образовании! Уже давно не секрет (кроме стареющего поколения, разумеется), что геймификация обучения играет только на пользу. Детям, с детства держащим в руке айпады, уже тяжело просто учиться по скучным учебникам. Мир стремительно развивается, и мы все должны развиваться вместе с ним, отбросив замшелые и устаревшие методы образования.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

