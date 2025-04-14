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Вокзальная история

Почему из проекта сургутского ж/д вокзала исчез конкорс?

Вокзальная история
Фото из соцсетей Рината Айсина

Совсем недавно заместитель Губернатора ХМАО-Югры Азат Ислаев озвучил позицию ОАО «РЖД» о новых проектных решениях и новом утвержденном внешнем облике здания вокзала.

Не буду погружаться в тему фасадов здания. По моим наблюдениям было минимум четыре варианта, отношение к внешнему виду – дело вкуса.

Хочу поделиться своей депутатской историей с сургутским ж/д вокзалом.

Все началось в 2011 году еще на предвыборной кампании в депутаты Думы города Сургута. После общения с жителями избирательного округа ПИКС и ж/д района были выявлена проблема скопления автобусов на площади вокзала и перехода на третий путь через платформы – конкорса.

Посоветовавшись с ветеранами сургутского отделения РЖД Сувориным С.В. и Яковлевым Ю.А., приступил к работе.

Для обоснования вопроса реконструкции конкорса были обсуждения в Думе города, мною запрашивалась информация по потоку людей и планам от РЖД, также запрашивали травмоопасность в скорой помощи и приглашали ОНФ для получения заключения отсутствия безбарьерной среды.

Мои обращения в РЖД по сей день остаются без ответа.

Автобусы удалось передвинуть и построить новую площадку ближе к театру. С бюрократическими процедурами на решение вопроса ушел год, но вопрос решен и сейчас они там же ждут выхода в рейс и вахтовиков.

При поддержке ветеранов сургутского отделения РЖД мне удалось встретиться с заместителем президента ОАО «РЖД» А.С. Мишариным, а следом и с президентом компании О.В. Белозеровым.

Результат не заставил себя ждать: в руководстве РЖД мелочиться не стали и запланировали реконструкцию всего вокзала.

После начала проектирования нужно было обеспечить окружное софинансирование. Но объект – частная собственность РЖД. Я занимался обоснованием участия автономного округа. В итоге мы запланировали участие региона в подготовке инженерной инфраструктуры. Соглашения были подписаны и запланированы в бюджете.

В 2015 ХМАО заключил соглашение с РЖД на проведение реконструкции сургутского и пыть-яхского вокзалов. Следом была защита проекта и споры активных граждан по фасадам вокзала, несколько несостоявшихся торгов и участие ФАС. Потом необходимость перепроектирования, определение подрядчика. Отмечу, что местные компании не пустили. Строительством занимаются структуры, близкие к РЖД. А вот субподрядчики уже местные.

За эти годы снесли старое здание, сменился Губернатор Югры, менялись Главы города, кураторы строительства в округе, подрядчики РЖД.

На что я обратил внимание? В сегодняшнем проекте, по имеющейся информации, нет того самого конкорса, с которого все и начиналось. Он исчез из проекта и перешел в какую-то следующую очередь.

Нет конкорса, нет и выхода на улицу Западная, где мы хотели разместить автовокзал. Жители с тяжелыми сумками и детьми в тридцатиградусный мороз так и будут подниматься и спускаться к третьему пассажирскому пути.

Я подготовил запрос в Правительство автономного округа с просьбой прояснить ситуацию с переходом на третий путь, улицу Западная, локомотивному депо и к дачным кооперативам – ждать его в итоговой версии или нет.

Буду дальше наблюдать и в рамках своих полномочий отстаивать конкорс. А вокзал, уверен, будет построен и введен в эксплуатацию уже в следующем году.


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14 апреля в 13:19, просмотров: 701, комментариев: 3
Комментарии:
Alkonowa1ow
14 апреля в 14:43
Конкорс - это переход на третий Жд путь и переход на улицу Западная с эскалаторами и лифтами для маломобильных граждан. Это была и есть главная фишкк всей реконструкции и сноса старого Жд Вокзала. Где же сегодня можно посмотреть обновлённый проект нового жд Вокзала? Почему его не представят для обсуждения городской общественности? Выясняется, что конкорс начинали обсуждать ещё в 2011 году. Что ветеран РЖД, Суворин Сергей Васильевич, консультировал Депутата Рината Айсина по этой теме. А Сергей Васильевич опытный профессионал в жд транспорте, который известен сургутянам, и как бывший инструктор промышленно-транспортного отдела Сургутского горкома партии, и как заведующий транспортным отделом Тюменского обкома партии, и как начальник Сургутского локомотивного депо станции Сургут. Словом профессионалы жд транспорта стояли у истоков реконструкции и обновления Сургутского жд Вокзала. Но затем что-то пошло не так. Процедура реконструкции стала как бы частным делом собственника Вокзала - РЖД. Прошёл снос, против которого много было прений и обсуждений. Но собственник сказал, что будем сносить. Снесли. Вокзальная история обрастает сегодня новыми неприятными подробностями. Под угрозой планы строительства конкорса на 3-й жд путь и на улицу Западная. Где же всё-таки будет наш многострадальный сургутский автовокзал? Вопросы, вопросы, вопросы. Ответов нет. А между тем через 4 месяца наступит знаменательное событие для города - юбилей: 50-лет прибытие первого рабочего поезда на станцию Сургут и окончание строительства Главного пути на «трассе мужества» Тюмень-Сургут. А тем временем, город встречает 50- летний юбилей снесенным вокзалом и торчащими металлическими колоннами каркаса будущего Вокзала. Даже за 50 лет жители города так и не получили комфортные условия для перехода по конкорсу с лифтами и эскалаторами на 3-й жд путь, с которого отправляются все поезда южного направления. Для сведения. Первый конкорс был построен в 1960 году на Челябинском железнодорожном вокзале. В 1960 году, когда в Шаиме была открыта первая Западно-Сибирская Нефть, которая дала новую жизнь этому некогда богом забытому краю. Прошло всего 15 лет и поезд пришёл из Тюмени в Сургут. А конкорс за 50 лет так построить не сумели. Или просто не захотели? Пусть, решили в РЖД, так и лазят пассажиры с чемоданами по лестницам и по открытому всем ветрам и дождям воздушному переходу на третий путь. И это творится в богатой и в нефтяной Югре. Это творится в полумиллионном городе, в третей экономике России. Это творится в реальном городе Трудовой Славы. Нет, слушайте это же издевательство над людьми.
6xz34e
Сегодня в 10:02
Уважаемый Ринат Айсин!Вы,молодец,что заметили исчезнувший доступный,комфортный и "умный" переход на третий путь,по которому пассажиры в любую погоду ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ совершают прогулку с багажом и французской речью.К тому же,сейчас сарай - вокзал не вмещает всех вахтовиков,которые ожидают поезд,расписание которого очень "удобное".С 17.00 до 00.00 часов в сторону Тюмени ни одного пассажирского поезда.Безопасность на входе в вокзал заслуживает "великолепную" настоящую заботу и безопасность о том кто входит и выходит. Вопрос не безопасного моста обсуждается с 2011 года.Прошло всего 14 лет и мост ,все такой же "убогий" служит для людей,а депутаты все его усовершенствуют на бумаге.Щепетильно этим вопросом занималась Ваша коллега -Эмилия Трапезникова,даже на площади старого ЖД вокзала был ее портрет (баннер) для выборных дел служения народу.Возможно,она подскажет в чем "исчезновение" конкорса?А я,как частый пассажир маршрута Сургут-Тюмень.могу отметить развернутый и доказательный урок по освоению финансов и высказывания Губернатора, "что все в доле".Поясню.Есть эскиз,утвержденная смета,например за 1 млрд.Исчезает "конкорс",удивлен сам депутат.Далее,как сказал Азат Ислаев по НТЦ,тормозим,"переторгуемся",если надо денег добавим и с конкорсом получите новую смету за 2 млрд.Всем хорошо.И главное - забота о пассажирах.мы за ценой не постоим,всем подрядчикам кэшбеки раздадим.Я с Вами готова поспорить (хотя с мужчинами я стараюсь никогда не спорить,потому чо они МУЖЧИНЫ) на Ваше заключительное высказывание,что в 2026 году мы получим новый ЖД вокзал.Чашечка кофе от меня.Например,Алексей Кучин мне чашечку кофе проиграл.Школа в Марьиной Горе в 2025 не сдается.Он также утверждал,что она будет.Хорошо,если такую мелочь он забыл.Простительно.А вот то, что чиновники БЕССОВЕСТНО забыли,что вернут жителям зеленые насаждения на улицу Дзержинского- стыдно за депутатов.Это как пример для Вас,уважаемый Ринат Рафикович.Максим Слепов на днях о честности и порядочности напоминал.Многие даже не знают значение этих слов,зато знают на сколько подорожали огурцы и помидоры в магазине,надо повысить тарифы на содержание жилья и продолжать увеличивать прибыль УК,не призывая к качеству услуг, чаще снег чистить и вывозить.Читатели (Александр Коновалов идеально !!! просчитал сумму очистки снега,указав разные марки тракторов при прежних тарифах прибыль показал) лучше депутатов представили экономический расчет тарифа.При этом Богдан Гужва даже не удосужился прочитать их.Порядок и дисциплина должна быть во всех эскизно-сметных документах.Тогда будет результат.Возразите мне,если я не права.В любом случае,удобство перехода на ЖД вокзале необходимо ВЕРНУТЬ!!!
Серж
Сегодня в 15:43
Стыдно перед гостями города за наш город. Богатый город, питающий нефтью страну, и без вокзалов: ж/д и автобусного. Приезжают люди и ... барак с развалинами. Обидно и стыдно!
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              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
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              bool(true)
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              ["_e":"CComponent":private]=>
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              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
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        NULL
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        NULL
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