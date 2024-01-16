России нужно не столько повышать рождаемость, сколько сократить смертность – среди мужчин

Раз в России начался Год семьи, давайте немного про семью. Представители властей на всех уровнях сокрушаются о текущей демографической ситуации, призывают женщин рожать по 5-10 детей, пляшут ритуальные танцы вокруг запрета абортов (пока безуспешно, потому что эта тема для наших соотечественников просто неактуальна), – в общем, ищут ответы под фонарем. Ведь логично же звучит мысль: если в стране не хватает людей – значит, надо их нарожать. Проблема в том, что современные женщины в своей массе столько не рожают и уже не будут, подробно об этом я писал несколько раз.

А если говорить о неочевидных мерах, которые реально помогут России и ее демографической проблеме, то нужно в первую очередь бросаться на спасение мужчин. Потому что с ними (нами) просто жуткая беда, мрак и ужас.

Посмотрите на половозрастную пирамиду России на 1 января 2023 года. Там отражено количество мужчин и женщин от рождения до 100+ лет. Ярко-синий и красный цвет указывают, насколько один пол количественно превосходит другой в каждой возрастной группе (эта и остальные картинки кликабельны).

Начинается все неплохо. Мальчиков, юношей и молодых людей количественно больше, потому что они статистически рождаются немного чаще девочек. Потом начинаются первые тревожные звоночки – на 30-35 годах количество мужчин и женщин выравнивается. И следом, после 35 и до самого верха, идет нарастающее, даже драматическое превосходство женщин. То есть мужчины просто массово вымирают. На самом деле, количественное доминирование женщин происходит во всех странах, но начинается оно, как правило, после 60 лет. Но не с 45 же! Посмотрите, например, на Японию, и сравните с Россией.

Для наглядности, еще одна красочная картинка – разрыв в ожидаемой продолжительности жизни между мужчинами и женщинами в годах по всей планете. От светло-голубого (разрыв в 2 года) до насыщенного фиолетового (10 лет).

Думаю, не нужно обладать мощным зрением, чтобы разглядеть огромное фиолетовое пятно. Вот это мы. Заметьте, ни у кого на планете (может, кроме каких-то совсем маленьких бедных стран, которых не видно) подобного нет.

Так что если кого действительно волнует сохранение России как страны и цельного нормального общества, то нужно думать в эту сторону. Мужчин нужно обогреть, накормить, успокоить, оттолкнуть от рискованных и саморазрушительных практик, выбить из них дурь, по типу «мужики не плачут / не жалуются / не ходят к врачам и психологам» и прочую маскулинную бредятину, и так далее. Комплекса мер, который потребуется для какого-никакого выравнивания ситуации, хватит на федеральный проект, а то и не один. Работы – вагон.

Другое дело, я очень, очень сильно сомневаюсь, что подобное понимание и вывод решения проблемы на уровень осознанной федеральной политики, случится, мягко говоря, не сейчас. И даже не завтра. Что-то в России должно кардинально поменяться, чтобы на этом треке случился серьезный разворот. Ну а пока будем увещевать наших дорогих девушек, чтобы они рожали для страны как можно больше детей. Могу только пожелать удачи на этом нелегком поприще.