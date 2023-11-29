Отмечаем 240 лет самой молодой буквы русского алфавита – Ё

Сегодня исполняется 240 лет самой молодой букве русского алфавита: ё. Днём её рождения считается 29 ноября 1783 года. Тогда на заседании Петербургской академии наук президент академии княгиня Дашкова предложила по-новому писать слово «ёлка», а не так, как раньше – «iолка». В печати буква «ё» впервые появилась лишь через 12 лет. Прорыв совершил сборник стихов Ивана Дмитриева. Его читатели удивлялись тому, как выглядят слова «василёк» и «пенёк». Легализация не слишком помогла новой букве. В соответствии с официальными рекомендациями – и в начале XX века, и в советское время, и в наши дни – употребление на письме «ё» «желательно, но не обязательно».

Я являюсь сторонницей этой буквы, поэтому буду приводить доводы в её защиту, многие из которых известные всем и давно:

1. Игнорирование буквы изменяет смысл слова, а то и целого предложения.

Небо-нёбо, признает-признаёт, осел-осёл. Страна передохнет/передохнёт от усталости.

2. Звук Ё заставляет слова звучать красиво и истинно. Вы же в устном общении говорите эту букву, верно? Так в чём проблема использовать её в письме?

«Я вчера прилег отдохнуть у клена, попил водицы, которую сестры мне принесли. Я же приберег для них пару вкусных лепешек», – так чего же вы в живой речи не говорите букву е? Попробуйте, произнесите. Верно, не скажете, потому что вы будете звучать как колхозник. Так же я вижу людей, которые пренебрегают буквой в письме.

3. Замена Ё на букву Е в важных документах, бланках и даже в паспортах создаёт людям ну просто уйму проблем. Это уже давно известный факт.