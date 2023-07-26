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​На шаг вперед

Неочевидные последствия вручения огромной власти одному правителю

​На шаг вперед
Фото pixabay.com

На днях у меня был разговор с одним из друзей. Он сказал, что считает действующее руководство России лучшим в истории, поэтому, в частности, голосовал за президента в 2018 году, а затем за поправки в Конституцию в 2020 году, «чтобы он мог управлять лучше и дольше». Скажу сразу: это совершенно нормальная позиция. Нет ничего противоестественного или неправильного в том, чтобы любить и почитать правителей, а также желать им долгих лет и широчайших полномочий, особенно, если человеку кажется, что глава государства все делает правильно.

Но.

Это нормальная позиция для обывателя, который не обязан разбираться в политике, ее нюансах, тонкостях, причинно-следственных связях. Не обязан он и считать на сколько-нибудь ходов вперед. Для этого есть эксперты, в интеллектуальных обязанностях которых – максимально просто объяснять тонкости и последствия тех или иных решений и событий. Поэтому сейчас я здесь расскажу примерно то же, что ответил своему другу на его высказывания.

Возьмем за основу тот неоспоримый факт, что президентская власть и полномочия в России крайне широки. Глава государства имеет рычаги воздействия на все ветви власти, включая судебную, при этом как-то воздействовать на президента не может почти никто, а кто может (например, Госдума и СовФед) – должен действовать крайне консолидированным «кулаком». На самом деле оно примерно так было и в Конституции 1993 года, а после обновления ситуация стала только более комфортной для главы государства.

Тут есть одна проблема (вообще их много, но расскажу об одной), которую нужно понимать тем людям, которые поддерживают вручение максимальных полномочий любимому правителю. Дело в том, что вся эта власть с точки зрения государственного механизма принадлежит не конкретному лицу, а президенту РФ. Кто займет эту должность – тот и получит гигантский, невероятный объем полномочий по управлению самой большой в мире страной с топ-1-2 ядерным потенциалом.

А теперь вопрос: вы уверены, что следующий президент будет достоин этого объема власти и распорядится ею так, как будет правильно для вас и для страны? Нет, конечно, это может быть преемник действующего руководителя, но, опять же, вы прямо уверены, что он поведет Россию нужным курсом?

Скажу страшную вещь. Когда в 1985 году генеральным секретарем КПСС стал относительно молодой партийный функционер Михаил Горбачев, все точно так же полагали, что пришел «преемник», плоть от плоти советской системы, и все продолжится, как есть. Мог ли кто-то предположить, как развернутся события в течение последующих шести лет? Нет.

Сознательно привожу именно этот пример. Потому что те, кто всей душой за российского президента и его широчайшие полномочия, обычно скептически относятся к итогам правления Михаила Горбачева. Вот и представьте – вдруг придет какой-то новый человек, получит гигантские президентские полномочия, и начнет принимать решения, которые приведут Россию в положение СССР 1991 года. Как вам вариант развития событий? Шансы на его реализацию совсем не нулевые.

Кто-нибудь очень начитанный и умный скажет: «В обновленной Конституции президентские полномочия четко ограничены по времени – не больше двух шестилетних сроков, без «подряд» и прочих исключений. То есть 12 лет – и все, пора будет уходить». Вы абсолютно правы, отвечу я. Но учтите еще один факт. Новый глава государства, кем бы он ни был, будет совершенно точно помнить, что изменение Конституции с целью продления полномочий – это, скажем мягко, нормальная практика. Если уже случилось, то почему бы не повторить? Для блага страны ведь.

Вывода не будет. Просто подумайте на досуге сами над мыслью: одобряя бесконечное расширение полномочий президента (и далеко не только, просто тут пример красочный), вы это делаете не только для действующего, но и для последующих. Имена, убеждения и планы которых вам неизвестны. Живите теперь с этим.


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Сегодня в 14:56, просмотров: 198, комментариев: 0
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