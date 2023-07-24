Нельзя повысить рождаемость в России, просто обучая детей по «Домострою»

В России зреет очередная прорывная мера по повышению рождаемости – для этого некоторые депутаты Госдумы предлагают внедрить в школьную программу обязательный предмет «семьеведение». Благодаря такому формату просвещения, полагают инициаторы, должно вырасти количество многодетных семей, а разводов, напротив, должно стать меньше.

Впрочем, единого мнения во власти по этому поводу нет. Например, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава России Олег Аполихин обозначил риск – в школе дети многое из сказанного автоматически воспринимают в штыки, и эффект «семьеведения» вообще может оказаться обратным. «Ребенок всегда делает не то, чему его поучают. Добрые мысли можно привить только собственным примером», – мудро отметил господин Аполихин. «У нас учителя многие сами не замужем, – продолжила его мысль представитель министерства просвещения Анна Тимофеева. – О какой ценности семьи и необходимости в студенчестве вступать в брак они могут говорить?»

С собственными примерами в российской власти и элите в целом действительно все сложновато. Истории о том, как и на сколько семей живут, и чем в свободное время занимаются отдельные депутаты и высокие чиновники, можно обнаруживать бесконечно. А знаете, кто у нас еще не женат? Про это и думать страшно.

Так как курсы повышения квалификации и в целом кругозор отечественных депутатов ограничены материалами о вредоносном влиянии запада, им некому рассказать некоторые уже очевидные для специалистов вещи. Придется рассказать мне. Итак, единственный способ, который бы позволил замечательному предмету «семьеведение» привести к росту рождаемости в России, выглядит так: на этот предмет заменяются 80 всей школьной программы для девочек. Желательно еще параллельно отменить в России все контрацептивы и аборты.

И вот так, без женского образования и надежных способов влияния на собственные репродуктивные процессы дело попрет в гору. Может быть. В этом смысле передовиками борьбы за демографию становятся запрещенные в России и признанные террористами талибы, последовательно борющиеся с образованием девочек в Афганистане.

А для всего остального мира (я подчеркиваю три раза очень жирными линиями – всего мира, включая Китай, Азию и Африку в тех местах, где жизнь более-менее налаживается) идет обратная тенденция. Базовый достаток, безопасность и образование дает девушкам перспективы и выбор, чем заниматься. Как правило, вставать на производство новых людей в конвейерном формате по своей воле собираются далеко не все. Люди логично предпочитают заниматься карьерой, какими-то своими увлечениями – то, что называется «пожить для себя». И этим они делают огромный вклад в нашу жизнь. Но, да, много детей современные девушки / женщины, как правило, рожать не собираются. Первенцы появляются все чаще ближе к 30 годам у мамы, и нормальные врачи даже не подумают называть этих девушек «старородящими». Это уже норма.

Повторюсь, это не придумали и внедрили в мозги людей проклятые либералы, как обязательно напишут в комментариях к этому тексту. Это – общая для всех тенденция. Даже в СССР средний коэффициент рождаемости на одну женщину упал с 2,5 до 2 всего за одно десятилетие – фактически, за 70-е годы. И продолжил падение в 80-х, еще до всяких «либералов». А в городах позднего Советского Союза коэффициент фертильности женщин уже составлял 1,7 – для сравнения, в 2015 году (на пике рождаемости в новейшей российской истории) в городах он был 1,678.

Так что, как бы нашим умникам ни хотелось бы выпустить методичку а-ля «Домострой», благодаря чему в России начнут миллионами появляться новые красивые младенчики, этому сбыться не суждено. Пожалуй, единственный оставшийся реальный формат поддержки рождаемости – создание максимально стабильной, предсказуемой и планируемой ситуации жизни для родителей, желательно – с какой-то деятельной помощью от государства. Для материального аспекта этих решений нужно много денег. В Югре деньги есть, и большущая социальная поддержка приводит к тому, что многодетных семей становится на 10 процентов больше каждый год, и рождаемость как-то держится.

Так что, пользуясь максимой «критикуешь – предлагай», вот вам формула повышения рождаемости в России: дайте рожающим вторых и последующих детей семьям много-много денег и отстаньте от них, дайте жить свою жизнь, планировать и реализовывать будущее. Тогда шансы есть.