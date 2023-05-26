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​Новая высотка напротив «Геры», поправки в бюджет и правила для ларьков

Обзор главных решений, принятых на майском заседании думы Сургута

​Новая высотка напротив «Геры», поправки в бюджет и правила для ларьков
Фото из социальных сетей автора

Подводим итоги майского заседания думы города Сургута. Как обычно, пишу о важном, полный список вопросов повестки дня можно найти здесь.

1. Про благоустройство

Вводится большой объем поправок в Правила благоустройства города Сургута в части размещения нестационарных торговых объектов, ларьков, павильонов и летних кафе. Основной посыл – навести порядок в этой сфере, улучшить внешний вид и ужесточить подход к разрешенным местам установки. В общем, если вы связаны с данными видами бизнеса или имеете любимый (или нелюбимый) ларек во дворе, настоятельно рекомендую ознакомиться, чтобы нововведения не стали сюрпризом.

2. Про стройку

Формируется новый земельный участок под застройку жильем (находится в зоне «Ж.4» – высотная застройка) по адресу улица Иосифа Каролинского, 2. Через дорогу от «Геры». Видимо, участок скоро будет выставлен на торги.

3. Про бюджет

Утвержден отчет об исполнении бюджета за 2022 год – доходы составили 36 млрд рублей, расходы – 37 млрд рублей, дефицит – 1,2 млрд рублей. Внесены поправки в бюджет 2023 года – обе строчки увеличены на 60 миллионов рублей, и составят 39,98 млрд по доходам и 42 млрд по расходам. Больше средств получат МАУ «Ледовый дворец спорта», Детская школа искусств №1, МКУ «Ритуал», детский сад «Гусельки», МБУ ЦФП «Надежда», СОК «Энергетик» и ряд других учреждений. Также больше средств пойдет на ремонт дорог. Подробности по ссылке выше.

4. Про реализацию «отдельных наказов»

На этот раз принято решение о выделении дополнительных средств в адрес школ №№5, 15, 22, 27, 30, Сургутской технологической школе и детскому саду «Огонек». Деньги пойдут на оборудование для столовых, спортивных площадок и зон отдыха. Наказы реализуются по инициативе коллег: Дины Бигловой-Фатовой, Владимира Клишина, Сергея Парфенова, Дмитрия Нечепуренко и Дмитрия Гордеева.

5. Про имущество

В план приватизации добавлено девять объектов муниципальной собственности, расположенных на улице 30 лет Победы, 32. Согласованы условия приватизации нежилого помещения на ул. Республики, 70. Для участников СВО вводится возможность отсрочить уплату пени, начисленных за пользование муниципальным имуществом.

6. Про должности

Владислав Жуков назначен на новый срок руководителем контрольно-счетной палаты. Могу лишь пожелать успехов на этом нелегком, но очень ответственном посту! Также проведена ротация в молодежной палате при думе города, желаю ребятам продуктивной работы.

Следующее заседание думы запланировано на 16 июня 2023 года.


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Сегодня в 16:19, просмотров: 64, комментариев: 0
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