Глава Сургута Андрей Филатов поздравляет с 1 Мая

Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Первомай отмечают не только в России, но и во многих странах мира. Это праздник народного единения, сплочения коллективов, дружной встречи весны – с друзьями, родными и близкими.

В канун праздника мы особо отмечаем коллег – профессионалов, достигших высоких результатов в работе и на службе. Чествуем труд, верность призванию и долгу, взаимовыручку, профессиональную солидарность.

Сургут всегда был городом тружеников. Он состоялся благодаря упорной работе многих поколений. 1 Мая – ещё одна возможность сказать спасибо ветеранам труда и тем, кто продолжает их дело сегодня.

Дорогие друзья! Желаю вам в этот день весеннего настроения, здоровья, энергии, бодрости духа и сплочённости в труде на благо развития родного города!