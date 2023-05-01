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​Первомай и сегодня остается одним из любимых и долгожданных праздников

Председатель думы Сургута Максим Слепов поздравляет с 1 Мая

​Первомай и сегодня остается одним из любимых и долгожданных праздников
Фото: Дума Сургута

Дорогие сургутяне!

Искренне поздравляю Вас Днём Весны и Труда!

Этот праздник, который мы привыкли называть просто «Первомай», в нашей стране долгое время сопровождали флаги, транспаранты, воздушные шарики и цветы на многотысячных демонстрациях. В Сургуте традицию майских шествий, организуемых профсоюзными организациями, смогла прервать только мировая пандемия коронавируса.

Мы, действительно, ощущали неподдельное единение. Это был по-настоящему праздничный весенний день. И даже привычные первомайские шашлыки – дань традиции. Они появились еще до революции. 1 мая по всей стране проходили маёвки с семейными пикниками на природе.

Первомай и сегодня остается одним из любимых и долгожданных праздников. Май - это время пробуждения природы, надежд на изменения к лучшему.

Лозунг первомайской демонстрации - фраза из стихотворения Маяковского «Мир. Труд. Май» - по-прежнему актуальна.

Желаю всем мира, весеннего настроения, трудовых успехов и перемен к лучшему! С праздником!


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Сегодня в 09:14, просмотров: 44, комментариев: 0
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