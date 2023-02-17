Российские видеосервисы нужны только для одного – заблокировать YouTube

Случилась у меня сегодня микро-дискуссия. Отправил своим друзьям высказывание известной российской журналистки (которую, кстати, прямо сложно заподозрить в недостатке патриотизма) Екатерины Винокуровой про Rutube. Она назвала этот сервис «национальным позором» и пожалела тех, кто «вынужден играть в оскал патриотизма и пользоваться этой дрянью», с резюме: «Надеюсь никогда больше этот ужас не открывать».

На это мои друзья ответили, что на самом деле Rutube очень даже неплох, и за последний год создатели серьезно его подтянули и исправили кучу ошибок и недоработок. И вообще, мол, много зависит от привычки. Если кто всю жизнь просидел в YouTube – тому, конечно, Rutube покажется крайне неудобным, и наоборот.

Что ж, вполне допускаю. По мне – так пусть цветут сотни тысяч цветов, и каждый пользователь найдет что-то для себя. Проблема в другом. У меня есть предположение, которое граничит с 99-процентной уверенностью, что текущая работа над Rutube (а также другими сервисами, типа VK Video – в сущности, те же яйца в профиль) заточена ровно на одну цель – создать сносную альтернативу YouTube, чтобы последний просто заблокировать на территории нашей страны.

А это уже не продукт и не сервис, а типичный и очередной кирпич, который российское государство предлагает купить всем своим гражданам. Напомню механизм: суть продажи кирпича состоит в том, что нельзя ни посмотреть на ассортимент (за неимением оного), ни отказаться от покупки. Нет, конечно, для полноценной и тотальной блокировки YouTube, чтобы даже VPN не помог, и превращения Rutube в безальтернативную площадку, вероятно, потребуется введение т.н. «суверенного интернета». Но мне пока сложно представить, как наши технические гении собираются это делать в принципе, да еще и, скорее всего, без западной техники. Тем не менее, направление мысли мне кажется вполне очевидным.

Я был бы рад и счастлив, если бы Rutube в честной конкурентной борьбе с другими сервисами набирал свою аудиторию, развивался, становился лучше и лучше. И одерживал победы не потому, что государство держит за руки и ноги его соперников, а потому что его делают крутые и заряженные на результат люди. Кстати, я уверен на те же 99 процентов, что если бы российская власть не влезла в Яндекс и VK– эти компании бы успешно конкурировали с Google и Facebook (продукт экстремисткой и запрещенной в России Meta – прим. ред.), причем не только на территории нашей страны, но по всему миру. Не верите? Посмотрите, на какие высоты взлетают созданные россиянами технологические компании вне родной юрисдикции. Но – чего не случилось, того не случилось.

Так что я могу порадоваться за тех, кому хорошо заходит Rutube и посочувствовать тем, кто пока еще может и предпочитает пользоваться YouTube в России. Последнее в нынешнем спокойном и беспрепятственном виде – ненадолго.