Что потеряют россияне после принятия закона о запрете упоминания ЛГБТ

Пока можно хотя бы рассуждать на эту тему, хочется высказаться об очередной благоглупости нашего времени – законопроекте о запрете темы ЛГБТ+ везде, где только можно. Не будем погружаться в причины этого решения (если совсем коротко – наше государство нашло очередного «врага», против которого нужно сосредоточиться, враг удобный, отбиваться не будет), а поговорим о последствиях для повседневности.

Разумеется, небо на землю не рухнет – бывали (может, еще и будут) законы более жесткие. Но кое-какие сферы нашей жизни эта прогрессивная идея нашей власти затронет. В частности – все, что связано со стриминговым контентом (онлайн-кинотеатры, ТВ), изданием и продажей книг, а также компьютерными играми. Проще говоря – это опять коснется в большей степени представителей молодой аудитории. Кто смотрит «Первый канал» и читает максимум Прилепина – у тех все как было, так и останется. А вот кто подписан на какие-нибудь платформы, типа «Кинопоиска» или «Амедиатеки» (я молчу про разные Netflix-HBO-Amazon, которые, впрочем, вроде как у нас официально уже и не представлены), кто читает современную литературу и играет в игры – те могут зафиксировать любопытные изменения.

Возьмем за базу тот факт, что в России пропагандой чего угодно считается простое называние этого явления без привязки какого-нибудь жуткого ритуального проклятия. То есть просто упоминание какой-нибудь неодобряемой нашим государством сексуальной ориентации в публичном поле автоматически будет приравниваться к ее популяризации и пропаганде с последующим административным или уголовным преследованием. Проверено многократно на самых разнообразных примерах. Поэтому я в этом тексте буду обозначать представителей тех самых сексуальных ориентаций следующим образом: Те-Кого-Нельзя-Называть, или ТКНН. Ввиду того, что этих людей может быть много, расширим аббревиатуру до ТКНН+.

Так вот, нас ждет массовое изгнание из публичного и легального поля всех, кто так или иначе проявляет себя как ТКНН+. Уважаемая Галина Юзефович отказалась приводить список уже существующих книг, которые мы потеряем из-за этого явления, чтобы не подсказывать уже сидящей на низком старте патриотической общественности. Я же приведу весьма очевидные примеры, просто чтобы раскрыть ситуацию.

Так вот, из легального поля в России должен будет исчезнуть сериал, входящий в топ-3 «Кинопоиска» – легендарный и любимый многими «Офис». Там один из героев – ТКНН+, причем на этом строятся некоторые серии и множество разнообразных шуток. Изменившая сериальный мир (и девятое место «Кинопоиска») «Игра престолов» – тоже в мусор. Прекрасный, хоть и «скатившийся» в сумбур «Шерлок» от BBC – там тоже это явление присутствует, кто помнит, тот поймет. Продолжать можно долго. А прикиньте, что будет, если наши вигиланты решат, что нужно вдарить еще по фильмам и сериалам, где главные роли исполняют открытые ТКНН+? Тогда прощайте любимые миллионами «Теория большого взрыва», «Как я встретил вашу маму», «Карточный домик».

Если вкапываться в эту тему – перечислять можно десятки и сотни позиций уже вышедших фильмов и сериалов, которые либо просто хороши, либо настолько круты, что стали знаковыми для своего времени и поменяли целые индустрии (как та же «Игра престолов»). И совершенно необязательно, что там ТКНН+ играют сколько-нибудь существенную роль. Они просто есть, как и в нашей повседневной жизни. Никого они там ни к чему не призывают, ничего не пропагандируют.

Беда будет и со многими высококлассными компьютерными играми, где есть хоть какой-то сюжет и ролевая составляющая. Потому что практически все крупные студии, делающие такие продукты, оставляют игрокам свободу выбора, с кем из персонажей выстраивать какие отношения. Если наш закон будет принят в нынешнем виде, то, например, из легального поля должны будут исчезнуть такие шедевры игровой индустрии, как «Ведьмак», последние части серии Assassin’s Creed, Cyberpunk 2077 и еще многие десятки и сотни вещей, которые были и останутся любимыми, в том числе, и российской аудиторией.

Какие это все будет иметь практические последствия – судить сложно. Но можно предположить, что россияне еще больше погрузятся в «пиратство» разного характера, а также потеряют относительно легкий доступ к немалой доле нового контента на русском языке (какая студия возьмется переводить новый сериал или игру или книгу, если из-за присутствия ТКНН+ нельзя легально выпустить на российском рынке?).

В свою очередь, книгоиздатели и распространители видеоконтента будут вынуждены заниматься долгой и тяжелой самоцензурой, чтобы вычленить всю запрещенку в уже имеющейся базе, и лишатся возможности продавать своей аудитории массу новых произведений. А это значит – потеря дохода, сокращение поля деятельности, увольнение персонала и прочие сопутствующие беды. Что сделают платформы по продаже компьютерных игр – не знаю, возможно, им будет проще плюнуть на российский рынок окончательно, чем заниматься исполнением разных бредовых инициатив.

Кстати, тут интересно и то, как происходящее коснется YouTube – площадки, которой пользуются десятки миллионов россиян, и на которую наши власти начнут активно давить для удаления «противоправного контента». Но это, пожалуй, вопрос отдельного разбора с политической подоплекой.

Вы скажете: «Ой, хватит драматизировать, есть куча всего, где нет никаких ТКНН+, успокойся». Конечно, есть. Но есть и немало хороших вещей, где нет-нет, да проскользнет упоминание или тема ТКНН+ – и все, молодая российская аудитория этого лишится. Просто так, на пустом месте. Еще раз подчеркну – небо на землю не рухнет. Просто культурная составляющая жизни в первую очередь молодых россиян снова упадет по абсолютно надуманной причине.

В конце хочу сказать ободряющую вещь. Испания в определенные годы ХХ века была страной, которая жутко плохо относилась к ТКНН+. А потом, когда о ненависти к этим людям перестали вещать из каждого утюга, выяснилось, что общество, если его не драконить и не настраивать определенным образом, относится к ним весьма спокойно. И в итоге в 2005 году в Испании был принят закон о легализации кое-какой важной семейной правовой процедуры для ТКНН+. То есть это случилось намного раньше, чем в большинстве штатов США и даже других европейских стран. А недавно, кстати, такой же закон приняла братская социалистическая Куба.

Ни на что не намекаю, но с Испанией у России много общество, что в плане истории, что в плане социума.