Как «Пост» Дмитрия Глуховского, написанный в 2019-м, рифмуется с нынешней реальностью

Дослушал дилогию Дмитрия Глуховского «Пост». Так как она изначально задумывалась как аудиосериал, причем с собственной озвучкой Дмитрия, то предпочел не читать, а именно слушать, дабы ощутить акценты и атмосферу, которую в эту историю вложил автор. Не пожалел.

Фабула следующая: после большой гражданской войны Россия распалась, цивилизация сохранилась в Московии, Европа со своей стороны выстроила блокаду (а «Пост» был написан в 2019 году – задолго до), Волга превратилась в кислотно-ядовитую стену, ограждающую центр бывшей империи от ее бывших окраин. Правит император Аркадий Михайлович, отец которого совершил некое чудо, спасшее остатки страны от взбунтовавшихся провинций. Загвоздка в том, какое именно «чудо» он совершил.

События разворачиваются на ярославском посту – небольшом поселении с гарнизоном, охраняющим границы сжавшейся страны. Почти одновременно там случаются два события: из-за ядовитой Волги через мост приходит еле живой глухой священник (хотя предполагалось, что на той стороне людей уже нет), а из Москвы приезжает отряд казаков, отправленных возвращать исконные русские земли.

Повествование поначалу идет размеренно, как постепенно сжимающаяся пружина, которая в конце первой части выстреливает читателю прямо в голову вихрем жутких событий. Если дочитаете и дослушаете до финальных эпизодов первой книги – ошалеете, гарантирую. Вторая часть – более активная, драйвовая, но при этом трагическая.

Слушая после февраля 2022 года этот текст, написанный в 2019 году, можно только поражаться тому, как он рифмуется с современностью. Автор в своем мысленном эксперименте гипертрофировал разрушительную силу ненависти, выраженную словом, и то, как она может уничтожать саму суть человека. До такой степени, что единственный шанс спастись – выколоть уши (кто не хотел в последние месяцы запустить кирпич в телевизор, который смотрят старшие родственники?).

Мне кажется, главная мысль этого произведения такова – выпуская зло и ненависть в этот мир, человек не в состоянии оценить и предугадать последствия. А последствия могут быть чудовищными. Но самое страшное даже не в этом – а в том, что расплачиваться за них будут даже не те, кто зло выпустил, а их дети и внуки. И плата может оказаться чрезвычайно высокой, максимальной.

В идеале, конечно, «Пост» следовало бы прочитать нашим властителям, а также работникам центральных государственных СМИ. К сожалению, они до этой книги вряд ли доберутся. Но вы можете. Это чтение ( / слушание) сегодняшнего дня.