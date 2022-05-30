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Старики и дети

Российская власть срочно пытается перевоспитать молодое поколение. Кажется, поздно

Старики и дети
Фото pixabay.com

Институт прикладных политических исследований Высшей школы экономики во главе с известной Валерией Касамарой изучил настроения разных возрастных групп нашего социума к патриотизму. Вообще работа шла в феврале, но ее прекратили после 24 февраля ее прекратили из-за неизбежных искажений. Так что получившийся результат — это примерный срез воззрений общества до начала всех этих событий. Предлагаю посмотреть на несколько любопытных показателей.

Сначала будет много картинок, потом я подведу некоторый итог. А вы проследите за тем, как отличаются ответы у молодого поколения от 18 до 35 лет, и у старшего — более 60 лет.