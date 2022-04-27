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​Дума Сургута исключена из процесса изменений в правила землепользования и застройки. Что это значит

Вся полнота власти и ответственности за стройку в Сургуте теперь на администрации

​Дума Сургута исключена из процесса изменений в правила землепользования и застройки. Что это значит
Фото из архива автора

Сегодня думой приняты важные поправки в Устав города Сургута. В частности, принято решение перераспределить полномочия в части утверждения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), а также изменение градостроительных норм на территории Сургута.

Что это значит? Раньше любое изменение в ПЗЗ (например: изменение этажности или процента застройки в той или иной зоне, выдача разрешений на условно разрешенный виды деятельности, изменение территориальных зон) или в нормы градостроительного проектирования (например, количество машиномест на квартиру) проходило по алгоритму:

подготовка изменений –> публичные слушания –> заключение администрации –> подписание главой города –> утверждение думой.

В будущем эта цепочка укоротится. Последнего шага не будет, утверждать все решения будет администрация. Необходимость таких изменений обусловлена поправками в окружной закон «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», которые, в свою очередь, стали возможны благодаря изменениям в федеральном законодательстве.

И что делать? Все то, к чему я призываю много лет – активней участвовать в жизни города, например, публичных слушаниях. Вся полнота ответственности за решения в области градостроительной деятельности (за исключением принятия генерального плана) теперь ложится на плечи администрации, тем важнее становится прямой диалог. Сургутяне должны доносить информацию о том, как они видят развитие города, а чиновники внимательней относится к мнению сургутян.

P.S. Ближайшие публичные слушания пройдут сегодня, 27 апреля.


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Сегодня в 13:54, просмотров: 35, комментариев: 0

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