16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8501   EUR  81,7064  

Новости

Больше новостей
В случае блокировки YouTube вы...
Комментировать
0
Вы используете VPN?
Комментировать
0
Вы следите за новостями о коронавирусе?
Комментировать
0
Вы почувствовали на себе дефицит товаров?
Комментировать
0
Больше опросов

​Отвалятся

Почему VPNизация страны не оставляет поводов для оптимизма

​Отвалятся
Фото: pixabay.com

Взгляд коллеги Дмитрия Щеглова на VPNизацию всей нашей страны, по мне, чересчур оптимистичен: дескать, людям вырубили Instagram*, и тут они узнали о способе заходить в него, невзирая на запретительную позицию Роскомнадзора. Вон, целый пресс-секретарь президента РФ Песков установил себе VPN, а за ним подтянулась и прогрессивная и не очень прогрессивная общественность, которая понимает или очень быстро поймет, что сервис можно использовать не только для того, чтобы картиночки смотреть, но и заблоченные СМИ читать.

На мой взгляд, пресловутой VPNизации страны все-таки не случится. Практика показывает, что VPN-приложения время от времени отваливаются, перестают работать, приходится искать другие, — и с каждым переходом на очередной новый сервис часть пользователей неизбежно все так же «отваливается». За примерами далеко ходить не надо: в первые дни блокировки в той же инсте было достаточно многолюдно, но с течением времени в ней остается все меньше пользователей. Не потому, что вдруг вспомнили про требования нынешнего законодательства, а потому, что это банально неудобно. Жизнь становится сложнее, и добавлять в нее дополнительные сложности с переключениями, поисками новых VPN взамен отвалившихся основная масса пользователей вряд ли пожелает; поэтому и VPNизация в итоге останется уделом самой, так скажем, энергичной части юзеров. Остальные же уйдут на легальные сервисы: уж возможность запостить фоточку, снабдив ее фильтром и милой надписью, им будет обеспечена.

*Соцсеть Instagram — продукт компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.


нравится (3) не нравится (0)
Сегодня в 11:52, просмотров: 191, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Три снегохода ушли под лед в Сургутском районе: семеро выжили, двое пропали без вести 1200
  2. В Нижневартовске молодой человек сорвался с балкона и разбился 1139
  3. ​Хор ветеранов «Зори Сургута» празднует свой юбилей 973
  4. ​VPNизация всей страны 969
  5. Хирурги спасли вартовчанина от паралича руки и ноги 968
  6. 68 проектов югорчан по итогам конкурса получат финансовую поддержку для развития 913
  7. В марте 2022 года сильнее всего подорожали лук, капуста, стиральные машины и холодильники 900
  8. В Югре за сутки 90 человек заболели коронавирусом 756
  9. ​Югра собрала тысячи людей со всей России на очередной «Лыжный марафон» 558
  10. ​Югра демонстрирует высокую дисциплину в кредитном вопросе 199
  1. ​Развязка сияет, что дальше? 4185
  2. На ошибках не учимся 2900
  3. В Тюменской области на трассе заметили розового фламинго 1934
  4. Уволился югорский чиновник, сбивший женщину на пешеходном переходе 1820
  5. ​Потребление и разум 1739
  6. Второклассники сургутской школы «Перспектива» переехали в новый корпус 1731
  7. «Не напрасно в край сургутский геолог шагает…» 1728
  8. В Сургуте столкнулись три автомобиля – погибла женщина-водитель 1501
  9. ​Югорчанин попался при попытке вывезти за границу свыше полутора миллиона рублей 1486
  10. В Сургуте устранили обвал грунта на разделительной полосе 1340
  1. ​Умер «отпетый мошенник» Том Хаос 7966
  2. Потребительские патриоты 6017
  3. ​«А мы будем!..» 5811
  4. ​Переобулись 5672
  5. ​Испанский стыд 5226
  6. ​Здравствуй, здравый смысл? 4967
  7. «Стать серьезным художником — своего рода монашество» 4767
  8. Сергей Юнганс: «Мы сами формируем того зрителя, который в будущем полюбит классическую музыку, оперу, балет…» 4671
  9. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 4521
  10. ​Контакт с реальностью 4275

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика