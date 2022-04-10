Российские власти активно подталкивают граждан к освоению способов обхода блокировок

Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что блокировкой канала Госдумы России YouTube «подписал себе приговор», и рекомендовала всем причастным срочно переносить свои видеоматериалы на отечественный хостинг, ибо все предрешено.

Вообще до недавнего времени казалось, что российская власть слегка мнется с этим решением. Оно неоднозначно, потому что, несмотря на обилие политического контента (причем далеко не только оппозиционного, но и вполне провластного), его активными потребителями являются, думается, несколько миллионов человек. Повторюсь – из них часть настроена критически по отношению к нашим властям, но часть – поддерживает ее.

А еще есть десятки и десятки миллионов тех, кто включает детям мультики, смотрит кулинарные шоу, обзоры на автомобили, фильмы про самолеты, или просто включает музыку, которую слушает во время работы. В безбрежном море YouTube политика – это маленький островок. Все остальное – вполне «мирный» развлекательный контент. Отключать его – значит создавать не очень мотивированные в глазах людей неудобства для огромного числа граждан. Не то, что бы это было в новинку российскому государству, но все же мы видим, что оно старается лишний раз не раздражать общественность, особенно, в трудные времена.

Но это решение, видимо, принято принципиально, вопрос только в дате реализации. Его целью, скорее всего, станет даже не «добитие» несчастных сетевых либералов, а недопущение широких масс к потенциально неприятному для государства контенту.

Но есть нюанс. Блокировке YouTube предшествовало закрытие другой крайне популярной, но ныне признанной экстремистской соцсети – Instagram. Народ это мероприятие вполне себе спокойно «проглотил», но следствием стал взрывной рост интереса к VPN-технологиям. Если в феврале в топе закачек AppStore находились Zoom, Telegram, WhatsApp и TikTok, то по итогам марта первые пять строчек заняли разнообразные VPN, затем Telegram, затем снова VPN.

Надо полагать, что закрытие YouTube всего лишь поддержит тренд на VPNизацию всей страны. Кто-то, конечно, уйдет в RuTube и познает на себе все прелести цифрового импортозамещения (им будет очень тяжело), кто-то перестроит пользовательские привычки, но, я думаю, по большей части люди просто найдут способы обойти блокировку.

Проблема в том, что если VPN позволяет попасть на заблокированный YouTube или еще в какую-нибудь незаконную ныне соцсеть, то он же потенциально откроет пользователю двери в мир закрытых российскими властями источников информации. Стоит ли в таком случае овчинка выделки?