16+
Логотип Сиапресс

Новости

Больше новостей
Инфляция для вас - это...
Комментировать
0
Сколько должен стоить доллар?
Комментировать
0
Больше опросов

​Потребление и разум

Россиян обвиняют в раздувании ажиотажного спроса на продукты. Но это типичный виктимблейминг

​Потребление и разум
Фото pexels.com

Как обычно, я бы хотел вступиться за обычных людей, которых нынче принято обвинять в том, что они-де устраивают ажиотажный спрос на продукты и медикаменты и этим шатают рынок и создают нервозность. По-моему, это типичный случай перекладывания проблемы с больной головы на здоровую и в некоторой степени виктимблейминга («обвинения жертвы»).

Давайте начнем с базы – те граждане, которые сегодня скупают сахар и гречку, не начинали то, что привело к нынешней непростой ситуации. Они реагируют на возникшие обстоятельства таким образом, каким, по большому счету, привыкли – экономические трудности вкупе с обвалом рубля у нас далеко не в первый раз. Мне кажется корректной формулировка, которую выдал профессор Сергей Гуриев – он назвал россиян «рациональными экономическими агентами».

Люди понимают следующее: мы попали в экономический шторм с непредсказуемыми последствиями. Они разумно полагают: то, что можно купить сегодня за нынешнюю цену, вполне возможно, либо нельзя будет купить завтра вообще (у нас живее всех живых поколения, помнящие позднесоветский дефицит), либо, скорее всего, нельзя будет купить за нынешнюю цену. Простой человек не обязан знать, что Россия полностью себя обеспечивает сахаром и гречкой. Но у него есть инстинкт, выработанный с помощью нашего прекрасного родного государства – надо запасаться, так как завтра – неизвестность.

Если гречка – это сиюминутное явление, то, например, с жизненно важными лекарствами ситуация совсем иная. У нас достаточно много людей, которые должны регулярно, чуть ли не на ежедневной основе употреблять определенные препараты, иначе их здоровье резко пойдет вниз. Довольно часто эти медикаменты либо импортные, либо на зарубежной «закваске». И поставки этого добра базово никто не планирует прекращать, но сейчас они крайне затруднены из-за сложностей с рублем, мутной ситуацией с денежными переводами, а также нежеланием крупных контейнерных компаний отправлять свои суда в Россию (у них там свой комплекс причин, связанных с оплатами и страховками).

Когда эта ситуация разрулится – мы не знаем. Разумно в этом случае запастись жизненно важными препаратами хотя бы на год (если позволяет срок годности)? Более чем. Я бы это назвал самым разумным решением в принципе.

Итого. Я бы воздержался от обвинения наших соотечественников в каком-то специфическом потребительском паникерстве. Они делают то, что им видится разумным в нынешней точке неопределенности. Они – жертвы этих обстоятельств, и жертвами похожих обстоятельств становились неоднократно, поэтому выработали ту реакцию, какая показала себя наиболее эффективной.


нравится (4) не нравится (0)
Сегодня в 13:06, просмотров: 169, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Семья погибшего на спецоперации сургутского военного получит финансовую помощь 1229
  2. ​Югорчанин попался при попытке вывезти за границу свыше полутора миллиона рублей 1082
  3. В Госдуме предложили продлить майские праздники до десяти дней ради огородов 894
  4. Скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский 843
  5. На школьницу из Сургутского района с крыши упала наледь: ребенок госпитализирован 819
  6. Жители Сургута массово обращаются в травмпункты из-за гололеда 718
  7. В Сургуте заключили дополнительные контракты на вывоз снега для решения проблемы с подтоплениями 713
  8. В Советском районе, где волки напугали местных жителей, застрелили пять хищников 592
  9. В Нефтеюганске заключили дополнительный контракт на откачку талых вод 562
  10. Юбилейный и особенный 508
  1. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 3586
  2. ​Развязка сияет, что дальше? 3301
  3. Какие изменения произойдут в налоговом законодательстве в апреле? 3132
  4. ​Сургутян ждет большой плюс 3131
  5. В Нижневартовске на школьника напали две бездомные собаки 2995
  6. ​Аномальные погодные условия проверили городскую энергосистему на прочность 2796
  7. ​Ислам сегодня // Тагир хазрат Саматов 2782
  8. ​Глава Белого Яра ушла в отставку 2236
  9. Первый в регионе Центр социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан открылся в Сургуте 2146
  10. ​В Излучинске погибли два подростка 2085
  1. ​Умер «отпетый мошенник» Том Хаос 7616
  2. В ходе спецоперации в Украине погиб еще один югорчанин 5891
  3. Потребительские патриоты 5541
  4. ​«А мы будем!..» 5299
  5. ​Переобулись 5245
  6. ​Испанский стыд 4794
  7. ​Здравствуй, здравый смысл? 4513
  8. ​Новая жизнь 4315
  9. «Стать серьезным художником — своего рода монашество» 4310
  10. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 4210

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика