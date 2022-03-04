Как связаны события в СССР 1991 года и на Украине 2014 года

Мой ответ товарищу по перу. Дмитрий, прочитал твою статью про Донбасс.

У тебя там основной посыл про то, что мы сами создали восемь лет назад Донбасс в его нынешнем виде, и как бы Россия повела себя, если какая то территория тоже захотела отделиться?

Кстати примерно тот же самый вопрос только про Крым, задает всем российским гостям украинский журналист Дмитрий Гордон. А так как практически все его гости – это россияне (видать украинских персонажей, способных вызвать интерес у массовой аудитории совсем немного), то он этот самый вопрос задает почти в каждой своей программе.

Итак, в чем, мягко говоря, некорректность данного примера, а на мой взгляд так и отсутствие логической цепочки? Предлагаю, для чистоты эксперимента, сравнивать более похожие события. Итак, два тезиса.

Первый тезис:

В 1991 году в нашей стране произошел путч (госпереворот). В результате, несмотря на мнение большинства жителей советской страны, отдельные территории (все бывшие республики, которые практически и были созданы в рамках советского государства) заявили о своем выходе из состава СССР. И вышли. И по факту все с этим согласились. Надеюсь, с этим очевидным фактом ты спорить не будешь? Понятно, что этому предшествовали события в Баку, Карабахе, был рижский ОМОН и было много чего еще. Но факт остается фактом. Отдельные территории государства СССР ( а вернее республиканские элиты, там местный народ никто особо и не спрашивал), заявили что дальше они хотят сами. И вышли и как то там себе живут, сейчас не об этом.

Второй тезис:

В 2014 году в результате путча (госпереворота) к власти на Украине пришли, те кто пришли. Как минимум, две территории, Крым и Донбасс, заявили, что не хотят больше жить в одной стране с теми, кто устроил госпереворот. Надеюсь, ты и с этим очевидным фактом спорить тоже не будешь.

А ты не находишь удивительную схожесть в этих двух примерах?

А тогда почему в первом случае это было можно, а во втором нельзя? Где же тут логика?

Уже не говоря о том, что в Крыму , в отличие от республик СССР провели референдум, где народ выразил свое желание.

Свое мнение о военной операции на Украине я высказал на своих страницах в соцсетях, поэтому здесь повторяться не буду. Добавлю только, что в очередной раз западный мир потирает от радости руки, пытаясь раздробить на части один большой славянский народ. Они даже маленькую Югославию, разбомбив, умудрились разделить на шесть отдельных мини государств. После развала СССР, к моему большому огорчению, Украина с 1991 года наравне с Прибалтикой стала проявлять себя как недружественная России страна. А после 14-го года, она постепенно превратилась в реальную угрозу. И, как ты думаешь, почему цивилизованный запад не замечал все эти восемь лет полный игнор Украиной минских соглашений, которые были подписаны с участием в том числе европейских стран? Уже не говоря о хоть какой либо реакции со стороны европейского сообщества на гибель мирных жителей в Донбассе?

Еще вопрос — как ты думаешь, если бы Украина успела соорудить у себя ядерную бомбу, против кого она была бы направлена (использована)?

Ответ для меня, например, очевиден.

И последнее. Как ты думаешь, если бы с 91 года Украина выстраивала с нами действительно братские дружеские отношения, то разве были бы Крым, Донбасс и военная операция по разоружению?

Ответ, думаю, для всех очевиден.