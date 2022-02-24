Если вы против войны – самое время об этом сказать

Я не знаю, сколько людей в России не поддерживают решение президента ввести войска в Украину. Думаю, многие из них ошарашены и пребывают в шоковом состоянии – то же испытывал сегодня и я. С одной стороны, хочется что-то сделать, с другой – понимаешь, что толком ничего сделать нельзя.

Но, пожалуй, есть одна опция, которая нам всем доступна, хотя и вызывает некоторую тревогу – не молчать. Если вы против этой войны – давайте начнем с того, что нужно об этом сказать. Где получится – в соцсетях, среди родных, если есть доступ к СМИ – значит, в СМИ. В общем, любым способом. Чем больше людей скажет: «Нет войне» вслух, тем лучше.

Не потому, что нас услышат – вряд ли там наверху кто-нибудь на это способен и вообще желает соотносить свои действия с широкой общественностью (впрочем, если бы против выступило процентов 75 россиян – был бы другой разговор, но на такие масштабы сложно рассчитывать). А потому, что мы сами на себя посмотрим и поймем, что нас много. Даже если доля противников войны составит те самые 14 процентов (а я думаю, что их больше), то это все равно много. Это почти 20 миллионов человек. И мне кажется, что сейчас крайне важно понять – мы есть.

Добавлю к пулу способов не молчать парочку, которую считаю полезной. Первый – петицияпротив войны на Change.org. Там 250 тысяч голосов на эту минуту, а создана она была всего несколько часов назад. Присоединяйтесь, если разделяете эту точку зрения.

Второй подсказала политолог Екатерина Шульман. У наших депутатов разных уровней есть электронные приемные, куда можно писать всякие письма. Не поленитесь, напишите своим депутатам (с упором на Госдуму, конечно же) то, что думаете относительно этой военной операции. И как, по вашему мнению, народный избранник должен был бы на этим события отреагировать. Если на каждого из тех, кто радостно голосует «за», упадет несколько сотен, а лучше – тысяч, а лучше – десятков тысяч обращений, где им избиратели делают подробное внушение – им по крайней мере будет дискомфортно. Они-то полагают, скорее всего, что народ един в желании навести военный порядок. Надо им показать другую сторону монеты. Не знаю, как вы, а я этим займусь в ближайший вечер.

Различные дебилы и моральные уроды будут глумиться, типа «ха, эти ваши петиции и письма ничего не значат». Вполне возможно, даже очень вероятно, что эти действия не принесут какого-то заметного эффекта. А может, они станут соломинкой, которая переломит хребет верблюду. Мы не знаем. Но пока ничего другого нам не остается.

К тому же – мы все понимаем, что открыто высказаться против войны сегодня – это в некоторой степени акт гражданского мужества. Это в поддержку можно визжать сколько угодно, и за это ничего не будет. А кто против (особенно, если публичное лицо) – тот рискует получить клеймо «национал-предателя» и «иностранного агента», а то и испытать на себе некоторые более сложные последствия.

В общем – делай, что должен, и будь, что будет. Не молчите.