Промежуточные геополитические и экономические итоги конфликта вокруг Украины

Дым начинает рассеиваться. Время подводить итоги.

Во-первых, похоже на то, что все получили примерно то, что и хотели. По этому поводу можно немного выдохнуть. Хотя опцию продолжить банкет оставили себе все. Скажу больше: думаю, что шанс на то, что выдох – ненадолго, очень велик. Оцениваю его в 75 процентов, не менее.

Итак. Россия проявила твердость и решимость. Рейтинг власти вырос. Правда, за все это и за многое другое придется платить. Но кто тут деньги считает? Это ОНИ, окаянные, все на деньги меряют.

Правда, теперь и нам придется подсчитывать потери:

▪️ От санкций и будущего восстановления ДНР и ЛНР.

▪️ От того, что еще долго еще на российском не получится проводить IPO.

▪️ От того, что миллионы наших отечественных инвесторов вдруг нутром осознали, что такое риски. И задали себе вопрос: а зачем я сюда пришел? И теперь будут мучительно думать о том, как восстановить потери.

▪️ От того, что огромное количество российских бизнесов и просто россиян станут еще более токсичными в мире.

▪️ От того, что, похоже, очень скоро наша доля в энергетическом рынке Европы довольно сильно сократится.

▪️ От нового витка инфояции и дополнительного подъема ставок. И, разумеется, грядущего достаточно значительного числа дефолтов по облигациям в секторе ВДО. Рефинансироваться под 18-20% сможет не каждый.

▪️ От того, что деньги станут еще дороже и получить их будет еще сложнее.

▪️ От того, что от нас еще больше дистанцируются большинство стран и бизнесов мира. Ну и пусть! Боятся – значит уважают.

Зато супостаты осознали, что «можем повторить». У нас стальные мышцы и много решимости. И вообще мы самые-самые. У нас появилось много гордости. И вообще, все эти санкции – растереть и плюнуть. Кстати, ДНР и ЛНР, Донецкая и Луганская области – это не одно и то же. Так что есть простор для творчества. Нехай вражины знают. И трепещут.

Разберем диспозицию на сегодня.

Украина стряхнула с себя проблему Минских соглашений. Поняла, что «можем повторить». Проверила свою элиту на вшивость и умение быстро собирать дорожные чемоданы. Получила перевооружение армии и огромное количество различного оружия, с которым что-то надо делать. Скорее всего, получила и получит много денежной помощи и более не будет думать о том, из каких средств восстанавливать Донбасс (собственно, по их заявлениям, они это делать и не собирались). Кроме того, по всей видимости можно ожидать нового всплеска «усиления горячей любви» к восточному соседу. Экономике страны нанесен достаточно серьезный удар. Но…. МВФ за все заплатит. Еще более разорвутся оставшиеся хозяйственные связи с РФ. А транспортное сообщение, похоже, совсем прервется. Зато Бандере и Шухевичу поставят еще с десяток памятников.

Европа получит более дорогой газ, зато от него будет разить устойчивым запахом свободы. А за свободу, как известно, нужно дорого платить. В частности, более высокой инфляцией. Зато в Европарламенте все смогут высказаться и хайпануть. Комплаенс и риск-менеджмент усилят свою работу и еще тщательнее будут выявлять российские деньги и находить предлоги их выдворить вон или подзаморозить на время. Придет полное осознание того, что без помощи и «мудрой руководящей роли» США никуда не деться.

США. Получили энергетический рынок Европы. «Подсушили» подмокшую после Афганистана репутацию Байдена. Дали понять европейцам, что без них вообще никак. Ввели санкции, которые грозно звучат, но по факту отнюдь не ужас-ужас. Опять же, потенциал дальнейшей работы имеется. Все при деле и куча хайпа.

Про политические очки говорить будем позже. Тут, похоже, их заработали все. Вопрос лишь в количестве и качестве, и перетягивании канатов. Все еще впереди. Огромный простор для творчества.

Китай. Мудрый и аккуратный нейтралитет. Получил отличную возможность перенаправить в свою сторону инвестпотоки, а также российские нефть и газ. Если все пока забыли про уйгуров и Тайвань, почему бы этим не воспользоваться? Вопрос: забыли надолго?

Вообще, судя по характеру текущих санкций, РФ четко намекнули: все может быть гораздо жестче. Сбер и ВТБ пока выдохнули. Но… надолго ли? Намек ясен – они в очереди следующие.

Госдолг РФ. Пока тут все мягко. Просто американцам будет нельзя покупать и держать НОВЫЕ выпуски. Со старыми пока все ок. Но и здесь… есть простор для дальнейшего творчества.

У каждой из сторон еще есть пространство для действий. Со всеми вытекающими.

А что рынки? Они, судя по всему, теперь будут какое-то время радоваться, как дети. Неужели пронесло? Неужели все позади? Скорее всего, в ближайшее время узрим некий отскок на российском рынке. Будет ли он долгосрочным и мощным? (Боюсь, что радость будет длиться недолго. Повторяю: вероятность продолжения банкета КРАЙНЕ велика)

Сколько инвесторов захотят вернуться хоть как-то к тому, что первоначально вложили (бог с ними, с прибылями) и вновь уйти на депозит, от греха подальше? Или опять засунуть средства под матрас, ибо оно так спокойнее?

Зайдут ли вновь в российские берега деньги международных инвесторов? Или все на свои? Авось, нефть-матушка и газ-батюшка выручат.

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