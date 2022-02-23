Чаще всего те, кто больше всего жалеет бездомных собак, не предпринимает никаких нормальных действий

После публикации материала о стихийных будках в части моих знакомых проснулась так называемая зоошиза: «Ну и зачем вы это сделали?! Собачек жалко». Действительно!

Я не стану в очередной раз расписывать то, что этими действиями люди только создают себе больше проблем. Я не хочу вспоминать о том, какой ужас испытала, когда на меня напала собака, которую точно также пожалели рабочие той злосчастной стройки. Но, к сожалению, сердобольных ничего останавливает – они продолжают подкармливать псов в одном и том же месте, строят домики из фанеры, а потом удивляются, что дворовый Барбос, который еще вчера лизал руки и вилял хвостом, сегодня покусал прохожего.

Заметила также еще один факт: чаще всего те, кому больше всего жалко, не предпринимают никаких нормальных действий. Они не помогают приютам (ни делом, ни деньгами), они не берут бездомных животных к себе домой. И они находят тысячи причин, когда в новостных сводках или ленте какой-нибудь соцсети мелькает новость о нападении собаки на человека – от того, что люди сами виноваты в полчищах животных на улицах, до того, что хороших людей не трогают.

Я не выбрасывала своих питомцев на улицу и, наверное, не являюсь самым плохим человеком, но почему-то меня эта проблема не обошла стороной.

Если уж так хотите помочь брошенным животным – сделайте доброе дело, купите пачку корма или погуляйте с собаками из приютов «Дорога домой» и «Дай Лапу».