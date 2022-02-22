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​Падение акций Сургутнефтегаза одномоментно не ухудшит положение компании, но негативно повлияет на ее развитие

Как обвал рынков на фоне признания ЛНР и ДНР повлияет на Сургутнефтегаз и его работников

​Падение акций Сургутнефтегаза одномоментно не ухудшит положение компании, но негативно повлияет на ее развитие
Фото со страницы автора в Facebook

Ночная речь Владимира Путина и признание ЛНР и ДНР привели к обвалу российских фондовых рынков. Крупнейшие компании, особенно, из государственного сектора, в считанные часты подешевели на 15-25 процентов. Существенно просел и Сургутнефтегаз. СИА-ПРЕСС попросил уральского экономиста Константина Селянина объяснить нашим читателям, что это значит для жителей нашего региона.

У падения стоимости акций у крупных компаний есть два вида последствий. Если говорить про обычных людей, например, сотрудниках Сургутнефтегаза, то на них это действительно не повлияет – предприятие продолжит добывать нефть и платить зарплаты. Но нужно не забывать, что у компании есть не только крупные владельцы, но и десятки тысяч миноритарных акционеров, в том числе, физических лиц – для них падение стоимости активов может оказаться серьезным ударом.

Если говорить про более масштабные процессы, то уменьшение стоимости того же Сургутнефтегаза негативно повлияет на возможности развития компании, привлечение инвестиций, какое-то расширение – все это будет затруднено. Плюс санкции, которые ограничивают доступ всего нашего нефтяного сектора к технологиям.

В общем, нынешнее обострение и падение стоимости акций не сделает Сургутнефтегазу и другим подешевевшим компаниям хуже одномоментно, и даже в перспективе им, возможно, не станет хуже, но вопрос их прогресса ставится под сомнение. К тому же не факт, что после нынешних резких действий ситуация начнет успокаиваться – сейчас начнутся санкции, нельзя исключать, что обострение не продолжится и мы не дойдем до реальных боестолкновений. Так что я бы сейчас занял выжидательную позицию, потому что вряд ли активно происходящие сейчас процессы завершатся в ближайшие дни, недели и даже месяцы.


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Сегодня в 14:03, просмотров: 132, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 14:17
Как упали, так и поднимутся. Только спекулянты наварятся.

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