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​Далеко не Крым

Консолидация россиян вокруг помощи беженцам из ЛДНР не выглядит реальной

​Далеко не Крым
Фото 91111.ru

ВЦИОМ отчитался, что от 75 по 80 процентов россиян поддерживают помощь беженцам из ДНР и ЛНР – и с точки зрения приема их в России, и в виде выплаты по 10 тысяч рублей на человека. Против – от 13 до 18 процентов. В общем, по большому счету – как будто вполне себе «крымский» процент одобрения действий власти – что по эвакуации (хотя она чисто процедурно больше напоминает депортацию), что по поддержке вынужденно покинувших свои жилища людей из Юго-Востока Украины.

Я ни в коем случае не хочу подвергать сомнению данные уважаемого ВЦИОМа, но вы проведите собственный эксперимент. Зайдите в ЛЮБОЙ крупный городской или региональный паблик ВКонтакте, лучше – в частный (там модерирования меньше и результат будет химически чище), найдите посты-новости про историю с эвакуацией, приемом беженцев в субъекте федерации, а также выплатами для них. И почитайте комментарии.

Заранее скажу – вы попадете в филиал ада на Земле. Высказывания по типу «А че сразу не зарплаты работающих и пенсионеров им отдать?» и «Лучше бы нашим пенсионерам помогли» – это самое легонькое. Ругань и взаимные оскорбления по самым разнообразным признакам – и все это на десятки и сотни комментариев. Не очень мне это напоминает времена «крымского консенсуса», когда были те же примерно 86 процентов «за» и 14 процентов «против», но весь народ в соцсетях только и ликовал.

Опять же – я понимаю, что нельзя строить картину мира по соцсетям. Но все же – наши соотечественники, скептически относящиеся к прибытию в страну беженцев из ЛДНР, судя по всему, не ощущают себя маргинальным меньшинством. И, я допускаю, что им не являются.

Выскажу осторожное предположение – если даже в такой гуманитарной, в сущности, проблеме, как прием и поддержка беженцев, среди россиян не окажется однозначной позиции, то к реальным боевым действиям (чреватым чудовищными последствиями не только по факту смертей и разрушений, но и по экономически-санкционным причинам) наши соотечественники отнесутся еще хуже. А это, в свою очередь, в некоторой степени снижает шанс того, что война начнется.

Очень хочется на это надеяться.


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Сегодня в 18:21, просмотров: 114, комментариев: 0
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