О готовности Югры принять эвакуированных из Юго-Восточной Украины людей

В связи с эскалацией конфликта в Юго-Восточных областях Украины началась масштабная эвакуация граждан непризнанных Республик на территорию Российской Федерации. Югра одним из первых регионов обозначил свою готовность силами Добровольцев Гуманитарного Добровольческого Корпуса оказать помощь в эвакуации беженцев, размещении их в лагерях в Ростовской области, а так же принять на своей территории 100 детей без родителей и 200 человек взрослых с детьми, о чем губернатор Югры Наталья Владимировна Комарова сообщила официальным письмом в адрес Министра по Чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.

Друзья, земляки, мы единый народ, у нас одни корни, и я уверен, что вместе мы в очередной раз сможем помочь тем, кому эта помощь крайне необходима.