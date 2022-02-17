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​Кто же это сделал?

«Аврора» была нормальным зданием, а чиновники довели его до состояния полного развала

​Кто же это сделал?
Фото siapress.ru

Удручающее впечатление производит здание бывшего кинотеатра «Аврора». Вероятно, на то и был расчет чиновников, которые пригласили журналистов на импровизированную экскурсию. Мы посвятим этой проблематике еще много наших материалов, я бы хотел пока, по горячим следам утреннего мероприятия, задать несколько вопросов.

Первый. Когда город принимал здание «Авроры» от компании «Интеркино» после продолжительной аренды – оно выглядело именно так, как выглядит сейчас? Это вопрос риторический, мы точно знаем, что оно находилось в совершенно ином состоянии. Я это видел лично.

Отсюда второй вопрос: как получилось, что цивильное здание оказалось вот в таком состоянии, каким его нам показали городские власти? Может, Сургут накрыл тайфун, наводнение, или по нему прошлись банды мародеров? Да, можно вспомнить пожар, в ходе которого, цитирую «копотью покрылись 2 000 квадратных метров», и пострадал зрительный зал. Это все потери, которые указали по итогам того инцидента огнеборцы. Ну, положим, по пути еще часть здания залили, пока тушили огонь. Но в «Авроре», напомню, площадь 3 600 квадратов. И она вся развалена к чертям.

А, значит, есть третий вопрос: я правильно понимаю, что в администрации Сургута уже кипит служебная проверка, которую параллельно, вероятно, ведет и городская прокуратура? И все они дружно хотят выяснить – кто же эти люди, чьи действия привели нормальное здание, наше с вами общее муниципальное имущество, в такое состояние? Я не склонен к излишней кровожадности и требованиям всех причастных посадить, ибо против тюремного заключения за ненасильственные преступления. Но найти виновных, провести с них некоторые взыскания вкупе с запретом на работу в определенных структурах и должностях – это вполне логичное продолжение сегодняшней экскурсии в «Аврору».

Мы продолжим этот разговор. Обязательно.


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Сегодня в 17:26, просмотров: 145, комментариев: 1
Комментарии:
Местный
Сегодня в 17:54
Это если с Авророй так (культовое для местных сооружение), то, что творится вообще с городским имуществом?

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