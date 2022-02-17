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​Где большая наука и где Сургут? Даже в сравнении с Тюменью

Строить научно-технический центр в Сургуте – в принципе решение странное

​Где большая наука и где Сургут? Даже в сравнении с Тюменью
Фото siapress.ru

Читатель siapress.ru Александр Коновалов поделился мнением относительно строительства НТЦ в Сургуте.

Когда на глаза попадает аббревиатура НТЦ с его расшифровкой «научно-технический центр», стоимостью в 90 млр рублей, то на ум сразу приходят две вещи. Первое. Что это законспирированный под гражданский объект «НТЦ» секретный научный центр Минобороны или военно-промышленного комплекса. Второе. Это «новый волюнтаризм» властей – теперь уже в области большой науки. Первое отметается сразу, ибо его строительство ведет местная стройфирма и финансирует ее региональный бюджет. Со вторым следует разобраться. Ибо за три года для обывателей никакой внятной информации не дошло и все что там делается засекречено под грифом «НТЦ».

Попробуем разобраться. Объективные причины. Может, наука в Сургуте шагает семимильными шагами и возникновение НТЦ стало объективно необходимым. Не знаю. Но при всей прыткости советского режима науку в Сургуте (имеется ввиду чистую науку) они в упор не видели. Хотя первое научное учреждение появилось в Сургуте в 1965 году в составе НПУ «Сургутнефть» в виде Цеха Научно-исследовательских и производственных работ (ЦНИиПР). Далее появилась уже в ПО «Сургутнефтегаз» ЦНИЛ (Центральная научно-исследовательская лаборатория), возглавляемая длительное время уважаемым Василием Виссарионовичем Рехвиашвили. Но это была его пенсионная должность, а ранее он был заместителем Генерального директора Производственного объединения «ЗапСибБурНефть» по вышкостроение в Сургуте.

Далее научные и проектные работы велись институтом Гипротюменьнефтегаз и Западно-Сибирским научно-исследовательским геологоразведочным нефтяном институтом (ЗапСибНИИГНИ). В области строительства в Сургуте работа Научно-Производственная Фирма «Сиборггазстрой». Было еще Сургутское отделение Сибирской АН по изучению медико-биологических проблем Севера. Но и достаточно, чтобы понять, что наука в Сургуте имела прикладное значение. Никакого генома человека изучать или хранить в Сургуте коммунисты не собирались. А все науку и все кадры для науки они готовили и развивали в теплых краях, и в самом ближнем от Сургута месте – это в Тюмени.

И развивали это направление в Тюмени довольно успешно. И как они развивали. Судите сами. От потребностей развития экономики, промышленности, здравоохранения, культуры и образования. Плюс потребностей охраны общественного порядка и обороны.

В 1956 году для машиностроительной промышленности был открыт УКП (Учебно-консультационный пункт) Уральского политехнического института. В 1963 году был открыт Тюменский индустриальный институт. Ныне НИУ Тюменский индустриальный университет, в котором обучается 34 тысячи студентов, в том числе 1500 зарубежных из 38 стран мира. В ТИУ работает 1400 преподавателей из них почти тысяча докторов и кандидатов наук. Вуз является опорным университетом Газпрома и тесно сотрудничает совсем нефтяными компаниями. Далее, на базе сельхозтехникума в 1959 году был открыт Тюменский сельскохозяйственный институт. Ныне это Аграрный Университет Северного Зауралья, в котором обучается 7 тысяч студентов. В 1973 году на базе Тюменского педагогического института был открыт Тюменский государственный университет, в котором обучается сейчас почти 29 тысяч студентов. В 1963 году был открыт Тюменский государственный медицинский институт, ныне Тюменский медуниверситет, в котором ныне обучается пять тысяч студентов,

В 1956 году было открыто музыкальное училище, преобразованный позднее в училище искусств. В 1983 году был открыт филиал Челябинского института культуры, а в 1991 на базе филиала и училища искусств был открыт Тюменский государственный институт культуры, в котором обучается сегодня 1400 студентов.

В 1977 году было открыто Тюмени отделение Омской высшей школы милиции, в дальнейшем был открыт Юридический институт МВД, ныне институт переподготовки кадров МВД. В 1968 на базе Тюменского военного инженерного училища был организовано Тюменское высшее военно-командное инженерное училище (ТВВИКУ). В настоящее время в Вузах Тюмени обучается почти 60 тысяч студентов (без курсантов ТВВИКУ). И огромная армия профессорско-преподавательского состава.

Что у нас произошло с подготовкой кадров в Сургуте.

В 1965 году открыт УКП Тюменского индустриального института по направлениям: технология разработки нефтяных и газовых месторождений, машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов, автомобильный транспорт и позднее общетехническая подготовка по энергетическому потоку. Ныне это Сургутский институт нефти и газа НИУ ТИИ. В 1986 году было открыто педучилище которое в дальнейшем преобразовано в Сургутский пединститут. Ныне это СурГПУ, в котором обучается 3,5 тысячи студентов,

14 апреля 1993 года Малый Совет Сургутского городского Совета народных депутатов принял решение об открытии Сургутского Государственного университета. Были же времена, когда депутаты принимали судьбоносные решения в городе. 26 мая 1993 года был подписан Учредительный договор об организации первого в городе вуза.

Ныне СурГУ – это опорный вуз не только Сургута, но и ХМАО, в котором обучается 8 тысяч студентов и в котором работает более 350 докторов и кандидатов наук.

Из анализа состояния подготовки кадров в вузах Сургута и Тюмени для будущей работы в Сургутском НТЦ следует отметить, что состояние подгонки в Тюмени значительно выше и по количеству вузов, и по количеству студентов разных направлений, по количеству докторов и кандидатов наук различных направлений,

На основании изложенного решение властей посадить данный научный центр в Сургуте с точки зрения обеспечения его научными кадрами, в том числе, молодыми креативными, не имеет объективных оснований. Для регионов Тюменской матрешки расположение НТЦ в Тюмени (отбросив ложный местный патриотизм и сепаратизм) гораздо эффективнее.


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Сегодня в 17:06, просмотров: 63, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
Сегодня в 17:30
ТПУ надо строить! ПТУ! Учить рабочим специальностей..

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