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Нужны пересадки

Сургутяне будут пересаживаться с автомобилей на автобусы, если создать условия

Нужны пересадки
Фото пресс-службы города Мюнстер, Германия

После публикации интервью с директором департамента городского хозяйства Кириллом Киселевым о транспортной реформе в Сургуте в комментариях почему-то начали писать не непосредственно спикеру, а мне. Тогда воспользуюсь случаем, выскажу несколько соображений и, возможно, вызову некоторую дискуссию на тему.

Для начала, отвечая на более ранние вопросы – у меня нет принципиально анти-автомобильной позиции (и – нет, меня не лишили прав и не отобрали машину не из-за чего, я ее продал при переезде в Москву). Личный транспорт нужен, а в некоторых ситуациях – просто необходим. Например, в Тюмени я езжу на машине родителей или такси, но потому, что они живут за пределами города. Ходили бы там автобусы – ездил бы на автобусах.

НО! Так или иначе, большое количество машин слишком дорого обходится любому городу, и ни один – я подчеркиваю – НИ ОДИН, даже самый крупный и богатый мегаполис в мире не в состоянии удовлетворить потребности автомобилистов. Бесконечные дороги, развязки, парковки, а затем еще более бесконечное поддержание их в нормальном состоянии обходится бюджетам в умопомрачительные суммы. Поэтому все города рано или поздно переходят на последовательное замещение личного транспорта общественным, а также личным, но альтернативным – велосипеды и самокаты. Сургут пока отстает, но всего лишь отстает – ему все равно придется двигаться по этому пути. Слова Кирилла Киселева – тому подтверждение.

Означает ли это, что машины должны вообще исчезнуть с городских улиц? Абсолютно нет. У нас даже такие явления, как театр, опера, балет и литература не исчезли с приходом радио, телевидения, смартфонов, компьютерных игр и Youtube, и автомобили точно так же будут соседствовать с другими видами транспорта.

Мне пишут в комментариях, что наши люди не согласятся ездить на автобусах. Отчасти соглашусь, но лишь отчасти – некоторые действительно ни при каких обстоятельствах не захотят пересаживаться на общественный транспорт. Это везде так – в Москве, например, при очень неплохом (а для остальной России – запредельном) уровне развития транспортной системы, город регулярно встает в 8-10-балльные пробки. Бывает, иду по улице и вижу, как владельцы люксовых машин за 20-30 млн рублей стоят, как миленькие, в то время как я заплатил 46 рублей за поездку в метро (и дальше – по 0 рублей за пересадку в других видах транспорта, зачастую идущих по выделенным полосам) и перемещаюсь по городу куда быстрее.

И в Сургуте люди будут в своих LandCruiser’ах и не только стоять в пробках. Это их выбор. Другой и самый важный вопрос – чтобы реально был выбор: поехать на своей машине и, возможно, попасть в пробку и находиться там в своем личном маленьком комфортном пространстве, или сесть в чистый, технологичный, просторный, быстрый и ходящий строго по расписанию автобус. (Впрочем, тут надо еще добавить – велосипеды, самокаты и каршеринги – тоже вполне себе адекватные замены владению собственным автомобилем)

Когда же автобус старый, вонючий, приезжает непонятно когда, набит битком, и там сквозь толпу людей протискивается уставшая и злая кондукторша – и при этом он везет тебя не туда, куда надо, потому что маршруты были сформированы дай бог если в конце 90-х. Тут, согласитесь, сложно сделать выбор не в пользу личного автомобиля. Я уж молчу про жителей новых микрорайонов, где вообще ходят одни только маршрутки с водителем, рассчитывающим пассажиров по ходу подрезания других участников дорожного движения. Даже ежедневная нервотрепка от стояния в пробках и лихорадочных поисков (возможно, с дракой) паркоместа для своего автомобиля возле дома вечером выглядит неплохой альтернативой такому общественному транспорту.

Так что единственный выход исключительно в постепенном и планомерном замещении машин автобусами. Начинается он с создания приличной транспортной системы – чтобы те, кто уже сейчас смертельно устал от стрессов и затрат, связанных с владением автомобилем, увидел альтернативу. А дальше, как это делается везде – в тех или иных локальных решениях отдавать приоритет всем, кто не «личное авто». Картинка, прикрепленная к этому блогу, вам в помощь.


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Сегодня в 13:58, просмотров: 88, комментариев: 0
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