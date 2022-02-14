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​ПФР экономит на работающих пенсионерах большие деньги. Это, как минимум, дискриминация

Как работающие пенсионеры могут индексировать свою пенсию

​ПФР экономит на работающих пенсионерах большие деньги. Это, как минимум, дискриминация
Фото pixabay.com

Накануне закончила проверку размера пенсии для работающего пенсионера и в очередной раз ОДНОЙ из рекомендаций стало уволиться на один календарный месяц и вновь устроиться на работу (например, уйти 31 марта, вернуться в мае), чтобы провели индексацию пенсии.

Многие пенсионеры продолжают работать, и фактически получать назначенную когда-то пенсию. А между тем, индексация существенно влияет на размер пенсии, объясню на примере.

Клиенту пенсия была назначена в 2013 г. в размере < 12 тыс. рублей, до 2016 года она индексировалась. Далее пенсии работающим пенсионерам индексировать перестали, и в результате с 2016 года ежегодная прибавка к его пенсии стала составлять чуть < 200 рублей. В результате через восемь лет после назначения пенсии, клиент ежемесячно получает около 17 тысяч рублей, а мог бы 25 тысяч рублей (если бы индексация прошла).

Индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам производится каждый год с 1 января (в этом году дважды). В процессе индексации на установленный государством коэффициент происходит увеличение стоимости пенсионного балла и размера фиксированной доплаты к пенсии.

У работающих пенсионеров такого роста пенсии НЕ происходит. Что же происходит у них. Их пенсия увеличивается в результате ежегодного перерасчета с 1 августа на количество сформированных за год баллов. При этом, максимальное количество баллов, которое они могут формировать в год – 3 балла! А работники формируют до 10, при этом процент отчислений у работающих (пенсионеров и нет) одинаковый.

Да и стоимость балла определяется не на год перерасчета, а на год назначения, если назначена после 2016, поэтому из года в год прибавка стабильно одинаковая.

ПФР экономит на этом хорошие деньги, а пенсионеры годами недополучают. Фактически индексация происходит только после увольнения. А дальше можно вновь устроится на работу, оставив за собой пенсию. Работодателям, видимо, пора пойти навстречу пенсионерам, раз государство до сих пор этот вопрос не решит.

Мне кажется, это, как минимум, дискриминация.

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Сегодня в 16:15, просмотров: 107, комментариев: 0
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