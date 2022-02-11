Российское общество куда более нормально и разумно, чем нам всем кажется

Бывало у вас такое? Общаетесь с человеком на какие-то бытовые или, как минимум, приближенные к реальной жизни темы, и видите абсолютно нормального, интересного, здраво рассуждающего собеседника. А затем разговор делает небольшой финт и уходит во что-то, касающееся высоких политических материй или, не дай бог, геополитики. И на вас обрушивается поток какого-то невероятного мрака – с упоминанием плана Даллеса, окон Овертона, оранжевых технологий и всего такого. Бывало ведь? Уверен, что каждый подобное испытывал (даже если не считает перечисленное выше «мраком»). Собственно, даже на примере некоторых авторов нашего сайта не из числа работников редакции это прослеживается достаточно четко.

И вроде внешне все ясно – люди просто повторяют безумные тезисы из телевизора (в дальнейшем я буду говорить «телевизор», подразумевая не только само по себе ТВ, но и всю госпропаганду, включая ее выплески на других платформах).

Но обвинить наших соотечественников в тотальной глупости и подверженности пропаганде тоже нельзя – ведь мы видим огромное количество примеров, когда услышанное в официальных СМИ широкими слоями общественности воспринимается с точностью до наоборот. Самый распространенный: что делает обычный россиянин, когда из уст власть предержащих слышит про «надежность рубля как валюты»? Правильно – бежит в обменник за долларами и евро (либо в магазин за гречкой), потому что «если так говорят, значит, скоро что-то будет».

Самый грустный пример из последних – когда многие наши сограждане не поверили телевизору и официальным лицам, рассказывающим про необходимость вакцинации – и некоторые поплатились за это своей жизнью или жизнями близких.

Так или иначе – я пытался понять, как все это складывается и умещается в одной голове? Как базово разумный человек за секунду превращается в ретранслятор мракобесия, не имеющего никакого отношения к действительности? И вот нашелся ответ (по этому поводу очень рекомендую видео с замечательным политологом Екатериной Шульман), который оказался недостающей деталью в этом социологическом паззле, мучавшим меня долгие годы.

Мы понимаем, что привлекательность пропаганды в том, что она дает простой, понятный, вкусный, яркий и эмоционально окрашенный продукт – почти как сериал. И люди могут вполне с радостью потреблять эту субстанцию и не относиться к ней с разумной долей критики ровно до тех пор, пока там не начинается рассказ о том, что касается непосредственно их жизни.

Будем откровенны: агрессия НАТО, отравление Скрипалей, допинговые скандалы на олимпиадах, выборы в США, война в Сирии и всяческая внешнеполитическая муть на самом деле не имеет к нашей жизни никакого отношения. У абсолютного большинства людей нет по этим поводам никакого мнения, потому что это их не касается, это не их проблемы. Поэтому они спокойно воспринимают то, что на эти темы говорят в телевизоре, и затем повторяют сказанное, когда их опрашивает социолог или случается соответствующий разговор на кухне с родственниками или друзьями.

Другое дело, когда пропагандисты начинают вещать про что-нибудь более близкое и понятное – например, что инфляция-де не столь высокая в стране. Вот тут-то россиянин превращается в Сергея Юрьевича Белякова, лирического героя Сергея Светлакова из «Нашей Раши», который довольно резко и критически разговаривает с телевизором. Тут нашего соотечественника уже не проведешь. Потому что это уже не геополитический сериал, а жизнь, проблемы которой человек ощущает во всей красе.

К чему я это все. К тому, что наше общество базово более нормально, чем оно представляется самому себе, а также условной интеллигенции (которая, кажется, больше всего сокрушается о «воззрениях народа» и его приверженности пропагандистским клише). Нас сознательно разъединяют, демотивируют, пытаются сделать пассивными и воспитать выученную беспомощность – все ради того, чтобы в начальстве и дальше сидели те, кто там сидит последние десятилетия. Давайте не будем доставлять им удовольствие, думая про наших соотечественников хуже, чем они того заслуживают.