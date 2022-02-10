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​Сургут-2021: что сделано? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Глава Сургута Андрей Филатов – об итогах работы в 2021 году и планах в ближайшем будущем

​Сургут-2021: что сделано? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: А.Сальманов, admsurgut.ru, dumasurgut.ru, siapress.ru

Сегодня глава Сургута Андрей Филатов впервые выступил перед городской думой с ежегодным отчетом о результатах деятельности администрации. В докладе были изложены итоги работы за 2021 год, а также приоритетные планы на ближайшее будущее. Более подробный разбор отчета мэра по всем важным стратегическим направлениям – в обзоре siapress.ru.

Бюджет

На 2022 год администрация запланировала доходную часть бюджета в 35,4 миллиарда рублей. Это на три миллиарда больше, чем в прошлом году. Этот бюджет – самый большой за историю города.

«Ориентиры бюджетной политики города – финансовая устойчивость, сбалансированность расходов, в том числе за счёт увеличения собственной доходной базы, поиск новых резервов. Сургут – лидер по налогам на совокупный доход – более 30% от общего объёма по автономному округу», – отметил глава.

Инвестиции и предпринимательство

Важнейшим проектом окружного уровня станет строительство второго моста через Обь, который свяжет сразу три территории (Сургутский, Нефтеюганский район и городской округ Сургут). Общая длина мартшрута составит 45,56 километров, включая саму длину моста через Обь – 1,76 километров. Окончание работ планируется до 2025 года. Ранее югорчанам показали проект моста.

Также Андрей Филатов упомянул об еще пяти сургутских проектах, которые поддержали на федеральном уровне. В том числе он рассказал про флагманский проект Стратегии города по созданию крупнейшего Научно-технологического центра.

Здравоохранение

В 2021 году завершилось строительство самого крупного на Урале Центра охраны материнства и детства. В нем находится 1500 функциональных помещений и тысячи единиц оборудования. Общая площадь сургутского перинатального центра – 78 тысяч квадратных метров.

Кроме того, в прошлом году были достроены 20 дополнительных парковочных мест возле двух медучреждений по улицам Федорова и проезд Советов. Продолжается строительство возле детской стоматологической поликлиники по улице Пушкина. Планируется парковка на 18 мест возле поликлиники №4 по проспекту Набережный.

В ежегодном отчете Андрей Филатов также упомянул и об успешной вакцинации населения в Сургуте: «Реализован комплекс мер, в том числе и самый высокий показатель вакцинации среди городов Югры, который позволил нам избежать жесткой программы. Борьба с коронавирусом продолжается. Примером полной самоотдачи для нас служат медицинские работники», – отметил Андрей Филатов.

Образование

Достижением в этой области стало то, что на сегодняшний день в городе нет актуального спроса на предоставление мест в детсадах детям в возрасте от одного года.

Администрация продолжает работать над организацией учебного процесса в одну смену. Строительство двух школ и оптимизация действующих образовательных учреждений прибавило 1890 новых мест. Вдобавок, в прошлом году были отремонтированы 25 здания, в планах – капремонт школы №12.

«Сегодня реализуются четыре концессионных соглашения в сфере образования (по двум из них - суды). Более 8,5 миллиардов рублей инвестиций направлены на создание более 5 000 новых мест. Это школы в 39, 34, 30А и 5А микрорайонах. В ноябре 2021 года в администрацию поступила частная концессионная инициатива о строительстве школы мощностью ещё на 1 500 учащихся в 38 микрорайоне. Ведём переговоры», – поделился Андрей Филатов. В планах по строительству школ он предложил обращаться к таким инструментам, как прямые муниципальные контракты на строительство, выкуп объектов «вещь в будущем», государственно-частное партнерство и комплексная застройка территорий.

Городская среда

В прошлом году в Сургуте завершилось благоустройство «Крылов парка» и многофункциональных площадок «Ботаники».

В 2022 году в планах администрации – обустройство городской набережной в экопарке за Саймой и сквера на территории Дворца торжеств, а также реконструкция местности в западном жилом районе города и возле школы в 32 микрорайоне.

Благоустройство

В 2021 году в Сургуте благоустроили рекордных 32 двора. Это в два раза больше, чем планировалось изначально. В этом году администрация нацелена на такое же количество отремонтированных участков.

«Хотел отметить прорыв в решении вопросов благоустройства в части ремонта дворов в 2021 году. Радует, что темпы не просто не снижаются, а раскручиваются, растут. Причем по большинству показателей. Мы это видим по параметрам доходов бюджета», - прокомментировал доклад депутат думы Богдан Гужва.

Более того, в Сургута была заменена часть устаревшего оборудования на подстанциях для обеспечения надежного электроснабжения. Проведены работы первого этапа обустройства защитно-архитектурного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский (от улицы Геологической до улицы Университетской).

А также с помощью спонсорских средств прошел первый этап проекта освещения транспортной развязки на пересечении Нефтеюганского шоссе и улицы Аэрофлотской. В ближайшем будущем администрация планирует преобразить всю улицу Аэрофлотскую вплоть до аэропорта

Жилье

32 квартиры были выданы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в прошлом году. В 2022 году планируется выкупить еще 84 жилья. При этом, уже в январе 48 детей-сирот получили ключи от новых квартир.

Глава Сургута затронул и актуальную для города проблему – ликвидацию аварийного жилья. Так, на сегодняшний день более 27 тысяч квадратных метров непригодного жилищного фонда расселено, снесено – 48 домов.

Общественный транспорт

Администрация подписала соглашение о сотрудничестве с группой ВЭБ.РФ. Поэтому транспортную систему в городе ждут перемены – от проработки маршрутов до обновления остановок.

Кроме того, в ближайшие три года в регионе планируется реконструкция железнодорожного вокзала в Сургуте. Окончание работ намечается в 2025 году.

Безопасные и качественные автомобильные дороги

Около 300 тысяч квадратных метров дорог Сургута были отремонтированы в прошлом году. В планах еще пять городских участков и 11 внутриквартальных проездов.

«Триста тысяч квадратных метров отремонтированных дорог – это очень большой показатель. Не лишним будет отметить 120 тысяч квадратных метров городских автодорог, отремонтированных ПАО «Сургутнефтегаз». Но вопросы, которые предстоит решать еще есть. Например, бич наших дорог – колейность. Но думаю, что при выстроенной системе и планомерном подходе и эти вопросы будут решены», – подчеркнул депутат Михаил Бехтин.


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Сегодня в 17:32, просмотров: 52, комментариев: 0
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