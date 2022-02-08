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​Олимпиада – это очень интересно, но есть две приличные ложки дегтя в этой бочке меда

Два фактора, которые портят впечатление от просмотра Олимпиады

​Олимпиада – это очень интересно, но есть две приличные ложки дегтя в этой бочке меда
Фото со страницы автора в Facebook

Олимпиаду смотреть, конечно, интересно. Что ни говори, но это главное спортивное зрелище на планете. Но и в этой большой бочке меда есть целых две приличные ложечки дегтя.

1. Дневник Олимпиады и новостные сюжеты. Смотреть невозможно. Отсутствие даже намека на спортивную журналистику от слова совсем. Один сплошной пафос и совершенно неуместная пропаганда, причем в самом примитивном смысле слова.

2. Апофеоз всего дурного – комментарии Губерниева. Невыносимо слушать! Выключаю звук. И это делают очень многие мои знакомые самого разного возраста и вкуса. Ну, Губерниев – это вообще за гранью всего, и не только спорта, но и здравого смысла. У меня один вопрос к телевизионному начальству – зачем? Ведь ничего, кроме раздражения и отвращения это не вызывает.

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Сегодня в 21:47, просмотров: 93, комментариев: 0
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