Глава Сургута пытается удержать «Аэрофлот» – и это правильно

Глава Сургута Андрей Филатов публично высказался о перспективе ухода «Аэрофлота» из города с заменой его рейсов на лоукостера «Победа», а также заявил, что в рамках своих возможностей приложит усилия, чтобы удержать главного национального авиаперевозчика. Надо сказать, что ситуация в некоторой степени уникальная – чтобы мэр города, даже не столичного в регионе (хотя мы пониманием, что статус Сургута в Югре и даже России особенный) выходил с подобными инициативами. Такое редко увидишь.

По этому поводу пара соображений.

Первое. Никакое решение, даже закрепленное, как говорит Андрей Филатов, в стратегии развития группы «Аэрофлот» до 2028 года, не окончательное и не «отлитое в граните». Глава упомянул, что авиаперевозчик решил покинуть 26 городов, в числе которых, например, Омск, Томск и Тюмень. Но! – из Тюмени «Аэрофлот» ушел, а потом вернулся. Почему? Потому что проявился мощный общественный резонанс, который местные власти умело использовали в переговорах с компанией.

Отсюда – второе. Если продолжать про тюменский опыт, то там волна пошла от народных избранников – тема ухода «Аэрофлота» и замена его на «Россию» (которая летает на SukhoiSuperjet – самолет, который, мягко скажем, пока не заслужил безупречной репутации) вылилась в бурное обсуждение в Тюменской облдуме. Затем переговоры шли на уровне замгубернатора, который контактировал с руководством перевозчика на одной из крупных выставок. Итог – рейсы «России» все еще есть, но и «Аэрофлот» присутствует.

Поэтому, я надеюсь, Андрей Филатов не останется один на один с проблемой удержания авиакомпании в городе, и к делу подключатся и депутаты окружной думы, и правительство региона. С первых – резонанс, который, мы точно знаем, поддерживается избирателями, со вторых – сильная переговорная позиция.

И третье. Справедливости ради, надо сказать, что разнообразие и конкуренция идет на пользу почти любому делу. Пусть на одних направлениях летает и «Аэрофлот», и «Победа», и UTair, и S7, и еще кто угодно, а потребитель выберет своих. Кому-то важнее подешевле, кому-то хочется более качественно и просторно, кому-то подходит одно время и не подходит другое – это нормальная рыночная ситуация.

Может, тому же «Аэрофлоту» с чисто экономической точки зрения действительно не нужны все нынешние сургутские рейсы – я это допускаю. Но резкий скачок с уходом и передачей всех слотов «Победе» выглядит не как рыночное решение, а как итог некоего внутрикорпоративного перераспределения – и бог бы с ним, вроде как имеют право, но ведь это делает государственный национальной перевозчик де-факто в ущерб сургутянам. Потому что снижение конкуренции никогда не приносит плюсов потребителям. Абсолютно неиллюзорен шанс того, что жители получат лоукостера вместо классической авиакомпании, но за примерно ту же цену. Об этом, к слову, крайне дипломатично сказал в своем блоге Андрей Филатов.

Так или иначе, бороться за сохранение «Аэрофлота» в Сургуте надо, и я могу только поддерживать Андрея Филатова в этом начинании. Повторюсь – с надеждой, что у него для решения этого вопроса найдутся достаточно сильные союзники. Общественная поддержка уже имеется, дело за твердой позицией и переговорами.