Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила ГРЭС-1 с юбилеем

4 февраля 1972 года, 50 лет назад была создана Сургутская ГРЭС-1 – первая тепловая электростанция в Западной Сибири, пятая по мощности в России на сегодняшний день.⠀

После пуска первого энергоблока в декабре 1972 года ежегодно вводились в эксплуатацию новые – по одному-два в год. В 1987 году Сургутская ГРЭС была разделена на две самостоятельные тепловые электростанции – ГРЭС-1 и ГРЭС-2.⠀

«Наши главные цели на последующие годы – поддержание статуса надежного и востребованного поставщика тепловой и электрической энергии, модернизация оборудования и внедрение современных технологий», – рассказал директор электростанции Олег Вергейчик.⠀

На станции трудится 931 специалист. Среди них ветераны, проработавшие более 30 лет. Среди них – заместитель главного инженера по эксплуатации Владимир Андрианов, начальник отдела подготовки и проведения ремонтов Андрей Артамонов, старший начальник смены электростанции Анатолий Симонов, начальник смены котлотурбинного цеха Александр Москвичев.

Почетный энергетик РФ Анатолий Попков пенсионер, на Сургутской ГРЭС-1 работал с 1972 по 2021 годы. За вклад в развитие энергетики награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», «Ветеран труда», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

К 2025 году на предприятии модернизируют 2 энергоблока, к 2027 – еще 2. Запланирована замена турбин, турбогенераторов, вспомогательного тепломеханического оборудования, устройств релейной защиты и автоматики. Обновлять электростанцию региона будет ПАО «ОГК-2», в состав которого входит Сургутская ГРЭС-1, по государственной программе КОММод (Конкурентный отбор мощности на модернизацию).

Поздравляю коллектив, ветеранов! С юбилеем, ГРЭС-1!