Хочу обозначить свою позицию касательно «Аэрофлота» и его рейсов из Сургута, по которым обсуждается переход к авиакомпании «Победа».

Ситуация действительно непростая, она, конечно же, беспокоит, поскольку качество и доступность авиаперелётов для Сургута важны. Лично считаю, что передача сургутских рейсов «Победе» для многих сургутян будет означать изменение уровня комфорта, обслуживания, количества предоставляемых услуг. Не могу в полной мере дать оценку ожидаемому изменению стоимости авиабилетов в случае с «Победой», но как один из факторов, влияющих на решение перевозчика, обозначается как раз удешевление перелетов. Но это требует детализации и более предметного анализа.

Тем не менее, решение о передаче полетных слотов из Сургута «Победе» будет приниматься именно на уровне национального перевозчика и в рамках утвержденной долгосрочной Стратегии развития Группы «Аэрофлот» на период до 2028 года. Она заявлена перевозчиком, согласована на федеральном уровне и реализуется. Эта ситуация связана не только с Сургутом, она коснулась 26 городов России, в том числе, например, Омска, Тюмени, Томска.

Что в данной ситуации считаю возможным сделать? Можем обратить дополнительное и отдельное внимание на ситуацию в Сургуте со стороны руководства «Аэрофлота». Привести аргументы и подкрепить их мнением самих сургутян. Возможна ли корректировка по предполагаемому решению компании с заменой на «Победу», ответить не готов, но обращать внимание на ситуацию важно и нужно.

Со своей стороны также займусь этим вопросом в рамках полномочий. Предлагаю также подключиться к этому процессу и депутатам от Сургута на всех уровнях, представителям общественности, лидерам мнений.

Буду следить за ситуацией, информировать вас, уважаемые земляки, о её развитии.

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