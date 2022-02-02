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​20 км/ч раздора

В России началась дискуссия о снижении нештрафуемого порога скорости машин. Но дело не в нем

​20 км/ч раздора
Фото pixabay.com

Наткнулся на совершенно невероятную дискуссию, которая развернулась в последнюю неделю. Глава департамента транспорта Москвы заявил, что необходимо снижать нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час. «Единая Россия» большим фронтом выступила против, объявив устами своих высших функционеров, что это чуть ли не невозможно. Вот что сказал по этому поводу председатель Госдумы Вячеслав Володин: «Во-первых, подобные предложения не имеют под собой серьезных оснований и расчетов. Во-вторых, выдержать эти требования крайне сложно. В-третьих, их введение повлечёт за собой повышение коррупции».

В качестве альтернативы утверждается, что можно, например, снижать максимальную скорость, но не нештрафуемый порог.

Давайте так. Сначала про «серьезные основания и расчеты». Согласно данным ООН, главная причина дорожного травматизма и смертности заключается именно в скоростном режиме, который плюс-минус нарушается во всех странах мира, но чем беднее территория – тем сильнее. Подсчитано, что если автомобиль на скорости 50 км/ч наезжает на взрослого пешехода, то шанс последнего погибнуть составляет 20 процентов, а если скорость 80 км/ч – то вероятность смерти вырастает до 60 процентов. Можете прикинуть, что в таком случае будет с детьми – забота о которых у нас прописана в обновленной Конституции, к слову.

Знали ли вы, что по данным на доковидный 2019 год самая распространенная причина смерти у детей в возрасте от 5 до 14 лет во всем мире – именно автомобильные аварии? Вам этих «оснований и расчетов» хватит?

Про то, что «выдержать эти требования крайне сложно». Если честно, тут мне нужна помощь читателей и комментаторов – неужели надавить на педаль тормоза или чуть меньше надавить на педаль газа, чтобы ехать на 10 километров в час медленнее – это запредельно сложная задача? Для народа, который победил во Второй Мировой войне и отправил человека в космос, по-моему, вполне выполнимая.

И про «повлечет за собой повышение коррупции». По всей видимости, председатель Госдумы имеет в виду ситуации на междугородных трассах, где у нас по-прежнему стоят гаишники и с радарами вылавливают нарушителей. Потому что для городов никакой проблемы нет – там считыванием скоростного режима и штрафованием занимаются камеры, их, вроде, не особо подкупают. А за пределами типа начнется разгул. Тут я готов предложить решение – чуть ниже.

Давайте откровенно – нештрафуемый порог превышения на 20 км/ч означает следующее: водитель, если нет пробок, едет по городу не 60, а 79 километров в час. Ранее я писал о том, что значит для пешехода столкновение с машиной на скорости 80 км/ч – с высокой долей вероятности это смерть, с высочайшей – увечья с возможной инвалидностью. Для детей – верная смерть.

Предположим, что единороссы знают наших соотечественников лучше других, и действительно для них нереально научиться ездить без привычного нештрафуемого порога. Окей. Тогда я готов согласиться с партией власти, но в этом случае мы должны сделать на обычных дорогах внутри городов скорость не более 30 км/ч (чтобы ехали 49 км/ч), а там, где потоки машин и людей пересекаются, она должна составить 10-20 километров в час. Чтобы мы получили среднюю скорость около 30 км/ч в тех местах, где можно сбить пешехода. К слову, когда в Нью-Йорке создали такие низкоскоростные зоны в районах школ, количество ДТП сократилось на разных участках на 25-50 процентов. И подобные практики внедряют очень многие города и страны западного мира. Они показывают свою эффективность.

И с коррупцией на трассах тогда ничего не поменяется – люди будут так же катить на привычных 100-109 км/ч (те, кто наиболее сознательный, разумеется). Правда, смертельные ДТП на подобных дорогах – это по-прежнему большая беда для нашей страны. Про нее почему-то никто не вспоминает, а про взятки гаишникам – вспоминают.

В общем, совершенно необязательно понижать этот несчастный нештрафуемый порог. Не в нем дело. Дело в том, что мы – в числе тех самых бедных стран, где довольно высокая степень смертности на дорогах. И вот с этим надо что-то делать. А эти 20 км/ч – оставляйте, ради бога.


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Сегодня в 17:05, просмотров: 147, комментариев: 0
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